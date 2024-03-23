Армия России за день отбила три атаки ВСУ у Синьковки

Военнослужащие Вооружённых сил Российской Федерации в течение суток на Купянском направлении сумели отразить три атаки украинской армии у Синьковки. Об этом сообщает Минобороны России.

"На Купянском направлении подразделения Западной группировки войск во взаимодействии с авиацией и артиллерией нанесли огневое поражение живой силе и технике 32-й механизированной бригады ВСУ и отразили три атаки противника в районе населённого пункта Синьковка Харьковской области", — сказано в телеграм-канале ведомства.

ВСУ потеряли до 20 бойцов, три машины, самоходную артиллерийскую установку Caesar французского производства и боевую машину реактивной системы залпового огня "Град", сообщает Минобороны.