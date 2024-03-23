Армия России за день отбила три атаки ВСУ у Синьковки
Военнослужащие Вооружённых сил Российской Федерации в течение суток на Купянском направлении сумели отразить три атаки украинской армии у Синьковки. Об этом сообщает Минобороны России.
"На Купянском направлении подразделения Западной группировки войск во взаимодействии с авиацией и артиллерией нанесли огневое поражение живой силе и технике 32-й механизированной бригады ВСУ и отразили три атаки противника в районе населённого пункта Синьковка Харьковской области", — сказано в телеграм-канале ведомства.
ВСУ потеряли до 20 бойцов, три машины, самоходную артиллерийскую установку Caesar французского производства и боевую машину реактивной системы залпового огня "Град", сообщает Минобороны.
Ранее Минобороны РФ заявляло, что Вооружённые силы Украины на Донецком направлении за неделю потеряли более 1885 бойцов. На данном участке фронта военнослужащими Южной группировки войск ВС РФ было отражено десять контратак противника в период с 16 по 22 марта.
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