Путин обязал детсады, колледжи и вузы вывешивать флаг России с 1 сентября

Президент России Владимир Путин подписал законопроект, обязывающий с 1 сентября 2024 года все образовательные учреждения — детские сады, школы, колледжи, техникумы и вузы — вывешивать флаг России. Об этом стало известно из документа, опубликованного на портале правовой информации.

"Внести в <…> закона "О Государственном флаге РФ" изменение, заменив слово "общеобразовательных" словом "образовательных", — говорится в документе.

Согласно закону, в целях "укрепления неразрывности и последовательности в процессе воспитания патриотизма, традиционных духовно-нравственных ценностей и общероссийской гражданской идентичности у обучающихся" флаг РФ должен быть "вывешен постоянно на зданиях образовательных организаций независимо от форм собственности или установлен постоянно на их территориях: детских садах, школах, колледжах, институтах, университетах и др. До принятия документа это было обязанностью только школ.