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23 марта, 16:36

Единственную дорогу из России в Грузию закрыли для всех видов авто

Военно-Грузинскую дорогу закрыли для всех видов транспорта

Движение всех видов транспорта на участке Военно-Грузинской дороги приостановили из-за плохой погоды. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Северной Осетии.

"В связи с ухудшением погодных условий на территории Грузии, невозможностью обеспечения безопасного проезда автотранспортных средств запрещено движение всех видов автотранспортных средств на участке Владикавказ – населённый пункт Ларс в направлении на выезд из РФ с 18:40 по Москве 23 марта", — говорится в сообщении.

Там отметили, что ограничения введены до особого распоряжения.

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А ранее генсек правящей партии "Грузинская мечта" Каха Каладзе заявил, что власти страны не станут запрещать авиасообщение с Россией. Он также отметил, что Тбилиси не присоединится к международным антироссийским санкциям, потому что эти шаги противоречат интересам страны.

Обложка ©

ТАСС / Елена Афонина

Александра Мышляева
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