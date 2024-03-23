Единственную дорогу из России в Грузию закрыли для всех видов авто
Военно-Грузинскую дорогу закрыли для всех видов транспорта
Движение всех видов транспорта на участке Военно-Грузинской дороги приостановили из-за плохой погоды. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Северной Осетии.
"В связи с ухудшением погодных условий на территории Грузии, невозможностью обеспечения безопасного проезда автотранспортных средств запрещено движение всех видов автотранспортных средств на участке Владикавказ – населённый пункт Ларс в направлении на выезд из РФ с 18:40 по Москве 23 марта", — говорится в сообщении.
Там отметили, что ограничения введены до особого распоряжения.
А ранее генсек правящей партии "Грузинская мечта" Каха Каладзе заявил, что власти страны не станут запрещать авиасообщение с Россией. Он также отметил, что Тбилиси не присоединится к международным антироссийским санкциям, потому что эти шаги противоречат интересам страны.
ТАСС / Елена Афонина