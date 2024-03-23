Единственную дорогу из России в Грузию закрыли для всех видов авто

Движение всех видов транспорта на участке Военно-Грузинской дороги приостановили из-за плохой погоды. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Северной Осетии.

"В связи с ухудшением погодных условий на территории Грузии, невозможностью обеспечения безопасного проезда автотранспортных средств запрещено движение всех видов автотранспортных средств на участке Владикавказ – населённый пункт Ларс в направлении на выезд из РФ с 18:40 по Москве 23 марта", — говорится в сообщении.

Там отметили, что ограничения введены до особого распоряжения.