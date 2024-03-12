В Госдуме предсказали шаги Грузии на требование Украины о разрыве авиасообщения с Россией Депутат Затулин не верит, что Грузия прервёт авиасообщение с РФ по указке Киева 12 марта, 10:30 Грузия не станет прерывать авиасообщение с РФ. Обложка © freepik

Грузия вряд ли остановит авиасообщение с Россией, выполняя требования депутата Верховной рады Давида Арахамии, потому что это не в её интересах. Таким мнением поделился с "Лентой.ру" первый зампредседателя Комитета Госдумы по делам СНГ Константин Затулин.

"Киев и раньше злоупотреблял указаниями в адрес Грузии. Например, что ей нужно освободить [бывшего президента Грузии Михаила] Саакашвили и так далее. Мне кажется, что это вызывает у правящей коалиции и у Правительства Грузии одно только раздражение", — пояснил он.

Затулин признался, что не верит в то, что грузинские власти внезапно начнут следовать указаниям из Киева, забыв о собственных приоритетах в политике.

Напомним, лидер фракции партии "Слуга народа" в Верховной раде Давид Арахамия заявил, что для нормализации отношений с Киевом власти Грузии должны выпустить из тюрьмы экс-президента Михаила Саакашвили и остановить авиасообщение с Россией. В Грузии назвали такие требованиями "печальными" и напомнили, что Тбилиси постоянно "выражает солидарность с украинским народом".

Авторы Татьяна Миссуми