Грузию предупредили о риске сгинуть вместе с Украиной после ультиматума против России Эксперт Коровин заявил, что Киев хочет потопить Грузию "просто за компанию" 12 марта, 09:49 Киев может утащить за собой Грузию. Обложка © Сергей Булкин / NEWS.ru / TACC

Грузия не должна идти на поводу у Киева и выполнять требования депутата Рады Давида Арахамии о разрыве авиасообщения с РФ и освобождении из тюрьмы экс-политика Михаила Саакашвили. Об этом Life.ru рассказал политолог, директор Центра геополитических экспертиз Валерий Коровин.

Выпустить из тюрьмы Саакашвили и прекратить авиасообщение с Россией — отличный план для Грузии от нацистского проукраинствующего функционера Арахамии для того, чтобы направить Грузию по тому же пути, по которому всё это время движется Украина, то есть по пути прекращения существования. Валерий Коровин Политолог

Эксперт напомнил, что Грузия и Украина — это те государства, которые были созданы Россией, но как только названные страны начинают отворачиваться от Москвы и вести себя агрессивно, то возникает вопрос об их дальнейшем существовании. По словам Коровина, Украине "скучно в одиночку погибать, поэтому она тащит за собой Грузию просто за компанию".

Предъявленные Киевом к Грузии требования явно нацелены на то, чтобы потопить страну. Так, Саакашвили — это известный американский агент и отличный специалист по цветным революциям, способный расшатать любой режим, подчеркнул политолог. А значит, если выпустить его на свободу, то грузинские власти столкнутся с большой проблемой внутри страны.

Что касается киевского призыва прекратить авиасообщение между Грузией и Россией, то это попытка разорвать "последнюю ниточку грузинского народа со своим сегментом внутри РФ", продолжил эксперт. Он отметил, что это равносильно тому, чтобы "перетянуть сонную артерию и ждать неминуемой смерти".

"Если Грузия хочет повторить судьбу Украины, то тут, конечно, надо прислушаться к тому, что говорит Арахамия. Он знает, о чём говорит. Он живёт в умирающем государстве. Если же Грузия хочет ещё помучиться какое-то время под американским протекторатом, то лучше этого не делать", — заключил Коровин.

Напомним, лидер фракции партии "Слуга народа" в Верховной раде Давид Арахамия заявил, что для нормализации отношений с Киевом власти Грузии должны выпустить из тюрьмы экс-президента Михаила Саакашвили и остановить авиасообщение с Россией. В Грузии назвали такие требованиями "печальными", особенно на фоне того, как Тбилиси "выражает солидарность с украинским народом".