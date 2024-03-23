Учёные не смогли договориться о наступлении антропоцена на Земле

Международный союз геологических наук (IUGS) — крупнейшее в мире объединение специалистов по геологии — не стал принимать наступление на Земле новой геологической эпохи — антропоцена. Об этом сообщила "Газета.ru" , ссылаясь на информацию официального сайта IUGS .

Решение принято по результатам исследования, которое длилось на протяжении 15 лет. Согласно выводам учёных, именно человечество изменило планету: за счёт роста парниковых газов, загрязнения среды различными отходами, уничтожения видов и ядерных испытаний. Однако теорию о том, что антропоцен наступил ещё в середине XX века с началом первых ядерных испытаний, не поддержали. Большинство членов комитета IUGS проголосовали против, но теперь антропоцен станет используемым термином для описания человеческого воздействия на системы Земли.