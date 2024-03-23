Учёные не смогли договориться о наступлении антропоцена на Земле
Международный союз геологических наук (IUGS) — крупнейшее в мире объединение специалистов по геологии — не стал принимать наступление на Земле новой геологической эпохи — антропоцена. Об этом сообщила "Газета.ru", ссылаясь на информацию официального сайта IUGS.
Решение принято по результатам исследования, которое длилось на протяжении 15 лет. Согласно выводам учёных, именно человечество изменило планету: за счёт роста парниковых газов, загрязнения среды различными отходами, уничтожения видов и ядерных испытаний. Однако теорию о том, что антропоцен наступил ещё в середине XX века с началом первых ядерных испытаний, не поддержали. Большинство членов комитета IUGS проголосовали против, но теперь антропоцен станет используемым термином для описания человеческого воздействия на системы Земли.
Ранее Life.ru писал, что учёные предупредили о сокращении населения Земли впервые со времён "черной смерти". Ранее подобная демографическая катастрофа случалась в XIV веке, тогда бушевала "чёрная смерть" — пандемия чумы.
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