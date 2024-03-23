Священник за рулём авто увернулся от дрона ВСУ на трассе под Горловкой Мэр Горловки Приходько: Беспилотник ВСУ атаковал автомобиль настоятеля храма 23 марта, 17:06 БПЛА атаковал автомобиль священника возле Горловки. Обложка © freepik

Украинский беспилотник атаковал на трассе автомобиль настоятеля местного храма, священнослужитель выжил благодаря своей молниеносной реакции. Об этом рассказал в телеграм-канале мэр Горловки Иван Приходько.

"Сегодня в районе 17:00 на отрезке трассы Пантелеймоновка – Горловка из БПЛА был атакован автомобиль настоятеля местного храма. Священнослужитель получил ранение. Только благодаря реакции батюшке удалось избежать более серьёзных последствий", — написал он.

Также сообщалось, что в ночь на 23 марта с помощью беспилотника самолётного типа был атакован Оскольский электрометаллургический комбинат (ОЭМК) в Белгородской области. Пострадавших и повреждений нет. Предприятие работает в штатном режиме.

Авторы Татьяна Миссуми