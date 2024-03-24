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24 марта, 05:17

Американский фигурист Илья Малинин установил мировой рекорд на ЧМ в Монреале

Американский фигурист Илья Малинин. Обложка © ТАСС / AP / Christinne Muschi

Американский фигурист Илья Малинин. Обложка © ТАСС / AP / Christinne Muschi

Американский фигурист Илья Малинин выиграл проходивший в Монреале чемпионат мира, установив рекорд в произвольной программе. Спортсмен исполнил шесть четверных прыжков, включая четверной аксель, и набрал 227,79 балла.

До этого мировой рекорд принадлежал его соотечественнику Натану Чену — 224,92 балла. Итоговый суммарный показатель 19-летнего фигуриста (вместе с короткой программой) — 333,76 балла.

На второй ступеньке пьедестала почёта оказался японец Юма Кагияма (309,65), бронзу завоевал француз Адам Сяо Хим Фа (284). Чемпион мира (теперь уже бывший) японец Сёма Уно стал лишь четвёртым (280,85).

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Ранее Life.ru сообщал, что мировой рекорд установил вратарь "СКА-Нева" Плешков. В четвёртом матче четвертьфинальной серии Кубка Петрова против тульского АКМ он отразил 124 броска, затмив голкипера финского "Йокерита" Карри Рамо, на счету которого было всего 83 броска.

Лариса Сафронова
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