Американский фигурист Илья Малинин установил мировой рекорд на ЧМ в Монреале
Американский фигурист Илья Малинин. Обложка © ТАСС / AP / Christinne Muschi
Американский фигурист Илья Малинин выиграл проходивший в Монреале чемпионат мира, установив рекорд в произвольной программе. Спортсмен исполнил шесть четверных прыжков, включая четверной аксель, и набрал 227,79 балла.
До этого мировой рекорд принадлежал его соотечественнику Натану Чену — 224,92 балла. Итоговый суммарный показатель 19-летнего фигуриста (вместе с короткой программой) — 333,76 балла.
На второй ступеньке пьедестала почёта оказался японец Юма Кагияма (309,65), бронзу завоевал француз Адам Сяо Хим Фа (284). Чемпион мира (теперь уже бывший) японец Сёма Уно стал лишь четвёртым (280,85).
Ранее Life.ru сообщал, что мировой рекорд установил вратарь "СКА-Нева" Плешков. В четвёртом матче четвертьфинальной серии Кубка Петрова против тульского АКМ он отразил 124 броска, затмив голкипера финского "Йокерита" Карри Рамо, на счету которого было всего 83 броска.