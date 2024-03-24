Американский фигурист Илья Малинин установил мировой рекорд на ЧМ в Монреале

Американский фигурист Илья Малинин выиграл проходивший в Монреале чемпионат мира, установив рекорд в произвольной программе. Спортсмен исполнил шесть четверных прыжков, включая четверной аксель, и набрал 227,79 балла.

До этого мировой рекорд принадлежал его соотечественнику Натану Чену — 224,92 балла. Итоговый суммарный показатель 19-летнего фигуриста (вместе с короткой программой) — 333,76 балла.

На второй ступеньке пьедестала почёта оказался японец Юма Кагияма (309,65), бронзу завоевал француз Адам Сяо Хим Фа (284). Чемпион мира (теперь уже бывший) японец Сёма Уно стал лишь четвёртым (280,85).