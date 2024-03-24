"Здесь значим каждый день": Сержант медслужбы предпочла "гражданке" спасение сослуживцев на фронте

Героический труд женщин-медиков, эвакуирующих пострадавших бойцов с поля боя и выхаживающих их в подвижных госпиталях, сохранил жизни множеству российских военнослужащих. Одним из примеров такой самоотверженной службы России стала гвардии сержант Юлия Быкова, которая по собственной воле и вопреки приказу осталась со своими боевыми товарищами в зоне спецоперации.

Гвардии сержант Юлия Быкова рассказала о работе медиков в зоне СВО. Видео © Telegram / Минобороны России

"Когда поступил приказ вывести всех женщин из зоны СВО, я приняла для себя решение, что я никуда не поеду. И я написала добровольно рапорт о том, что я остаюсь со своими сослуживцами и буду с ними", — рассказывает Юлия в ролике Министерства обороны.

Однажды лагерь, где служила Юлия, стал целью массированного обстрела, но она, помня о необходимости эвакуации пострадавших бойцов, сохранила хладнокровие и продолжила работу. В то же время привозили и новых раненых, которым тоже необходимо было оказать помощь, добавила сержант.

"Там каждый день значим и для меня, и для людей, которым оказываешь помощь. В общем, там нужнее намного, чем здесь", — заключила Быкова.