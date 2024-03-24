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24 марта, 06:49

"Здесь значим каждый день": Сержант медслужбы предпочла "гражданке" спасение сослуживцев на фронте

Сержант медслужбы Быкова: Я понимала, что мой опыт пригодится на СВО

Героический труд женщин-медиков, эвакуирующих пострадавших бойцов с поля боя и выхаживающих их в подвижных госпиталях, сохранил жизни множеству российских военнослужащих. Одним из примеров такой самоотверженной службы России стала гвардии сержант Юлия Быкова, которая по собственной воле и вопреки приказу осталась со своими боевыми товарищами в зоне спецоперации.

Гвардии сержант Юлия Быкова рассказала о работе медиков в зоне СВО. Видео © Telegram / Минобороны России

"Когда поступил приказ вывести всех женщин из зоны СВО, я приняла для себя решение, что я никуда не поеду. И я написала добровольно рапорт о том, что я остаюсь со своими сослуживцами и буду с ними", — рассказывает Юлия в ролике Министерства обороны.

Однажды лагерь, где служила Юлия, стал целью массированного обстрела, но она, помня о необходимости эвакуации пострадавших бойцов, сохранила хладнокровие и продолжила работу. В то же время привозили и новых раненых, которым тоже необходимо было оказать помощь, добавила сержант.

"Там каждый день значим и для меня, и для людей, которым оказываешь помощь. В общем, там нужнее намного, чем здесь", — заключила Быкова.

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Ранее служащая добровольцем в зоне специальной военной операции медик Александра Родионова, получившая комплимент от президента России Владимира Путина за её военную форму, рассказала Life.ru, как выбирала одежду для встречи с главой государства. Она посетовала, что форма военнослужащих создаётся преимущественно для мужчин и комплект для женской фигуры подобрать весьма непросто. Врач отметила, что бывают варианты армейской одежды с юбкой, но ей такие не подходят, ведь в её деле куда удобнее штаны.

Обложка ©

Telegram / Минобороны России

Юрий Лысенко
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