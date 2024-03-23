"Чаты разрывались": Врач скорой сделал поразительное признание о работе у "Крокуса" после теракта

Вечером 22 марта, когда в "Крокус сити холле" произошёл чудовищный теракт, к месту происшествия в кратчайшие сроки прибыли 85 бригад скорой помощи. Об этом рассказал медицинский сотрудник, работавший на месте трагедии.

"От подстанции до "Крокуса" мы ехали 12 минут, но мы там были не первые. Первая бригада скорой помощи, насколько я знаю, прибыла на место уже через четыре минуты. Ехали мы буквально одной колонной со спецсигналами по Москве и потом — до Красногорска. По пути определялись, кто и что будет делать, распределяли роли <...> Приходила информация: 55 бригад отправлено, 70, 80… В итоге на месте работали 85 бригад скорой помощи из Москвы и Московской области", — рассказал сотрудник скорой в беседе с порталом MSK1.ru.

При этом, прибыв к месту, экипаж скорой увидел, что перед ним уже собралась очередь из 30 других карет. Однако, по мере того как из издания выносили раненых, машины быстро отъезжали с ними. На месте была организована грамотная сортировка пострадавших, а многочисленные автомобили медицинской службы были расставлены по периметру, чтобы было видно, какой из них занят, а какой свободен. Благодаря хорошо скоординированным действиям первые 120 пострадавших были госпитализированы без малейшего промедления. Вскоре собеседнику портала и его коллегам передали пациента с ожогами грудной клетки и рук. Ему оперативно дали обезболивающее, сделали инфузионную терапию, наложили асептическую повязку и отвезли в НИИ Склифосовского за 14 минут.

По словам врача, у большинства пострадавших были разной степени ожоги на разных частях тела, огнестрельные раны конечностей, груди и живота, а также кровотечения и отравления угарным газом. Все были в ужасе и почти каждый в слезах, справиться со стрессом им помогали психологи. Медицинские службы Москвы и Подмосковья объединили ресурсы, чтобы помочь всем, кто пострадал от теракта, и смогли добиться чёткой работы, не оставив места неразберихе и разногласиям. За 30 минут было найдено почти 90 свободных бригад, и их использование не оставило без медицинской помощи столицу.