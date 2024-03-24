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24 марта, 08:40

"Русские не простят": Американский миллиардер призвал США отречься от Киева из-за "Крокуса"

Экономист Сакс: Причастность Украины к теракту в "Крокусе" всё более вероятна

Версия о том, что за террористической атакой на подмосковный "Крокус сити холл" стоит Киев, выглядит всё более правдоподобной и в случае её подтверждения Штатам стоит отречься от Украины. Об этом заявил американский предприниматель Дэвид Сакс на личной странице в социальной сети X.

"Если за терактом стояло украинское правительство, что кажется всё более вероятным, США должны отречься от него, иначе мы станем соучастниками. США никогда не простят подобный теракт, и русские тоже", — сказано в посте бизнесмена.

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Напомним, официальный представитель Совета национальной безопасности Белого дома Эдриенн Уотсон заявила, что Киев не имеет отношения к теракту в "Крокус сити холле", и возложила вину за убийство мирных россиян на ИГИЛ*. На это отреагировала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, заявив, что старания Вашингтона обелить киевский режим ещё до того, как закончится следствие по делу, должны рассматриваться как улика.

* Организация признана террористической и запрещена на территории России.

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Life.ru

Юрий Лысенко
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