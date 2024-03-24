Учёные воссоздали 3D-модель лица итальянской "вампирши" XVI века

Учёные раскрыли пол итальянского "вампира" XVI века. Женщина с каменным кирпичом во рту была похоронена в братской могиле на венецианском острове Лазаретто-Нуово, который использовался как санаторий для больных чумой. Эксперты сформировали на основании 3D-сканов найденных ещё в 2006 году останков образ пожилой женщины с седыми волосами и искривлённым носом. Об открытии рассказал судебный антрополог Маттео Боррини научному журналу OrtogOnline.

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"Вампиров не существует, но <...> люди в то время верили, что они существуют. Впервые мы нашли доказательства экзорцизма против вампира", — отметил учёный.

Анализ скелета подтвердил, что женщине на момент смерти было не больше 61 года, а рацион питания говорит о её низком социальном положении. Остров использовался как санаторий для больных чумой, а его жители были в поиске вампиров, считая их причиной всех несчастий и невзгод. Учёные уверены, что каменный кирпич вбили в рот покойной сразу же после её кончины, однако неизвестно, было ли это сделано намеренно.