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24 марта, 11:58

Учёные воссоздали 3D-модель лица итальянской "вампирши" XVI века

3D-модель лица итальянской "вампирши" XVI века. Фото © OrtogOnline

3D-модель лица итальянской "вампирши" XVI века. Фото © OrtogOnline

Учёные раскрыли пол итальянского "вампира" XVI века. Женщина с каменным кирпичом во рту была похоронена в братской могиле на венецианском острове Лазаретто-Нуово, который использовался как санаторий для больных чумой. Эксперты сформировали на основании 3D-сканов найденных ещё в 2006 году останков образ пожилой женщины с седыми волосами и искривлённым носом. Об открытии рассказал судебный антрополог Маттео Боррини научному журналу OrtogOnline.

Фото © Журнал OrtogOnline

Фото © Журнал OrtogOnline

"Вампиров не существует, но <...> люди в то время верили, что они существуют. Впервые мы нашли доказательства экзорцизма против вампира", — отметил учёный.

Анализ скелета подтвердил, что женщине на момент смерти было не больше 61 года, а рацион питания говорит о её низком социальном положении. Остров использовался как санаторий для больных чумой, а его жители были в поиске вампиров, считая их причиной всех несчастий и невзгод. Учёные уверены, что каменный кирпич вбили в рот покойной сразу же после её кончины, однако неизвестно, было ли это сделано намеренно.

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Ранее Life.ru писал, что учёные предупредили о сокращении населения Земли впервые со времён "чёрной смерти". Подобная демографическая катастрофа случалась в XIV веке, тогда бушевала "чёрная смерть" — пандемия чумы.

Каринэ Гевондян
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