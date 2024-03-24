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Криминал

Криптобанда из россиян и украинцев задержана в Испании

В Испании за махинации с криптовалютой пойманы 12 человек, в том числе россияне

24 марта, 10:05
В Испании задержано 12 криптовалютчиков. Обложка © Freepik

В Испании задержано 12 криптовалютчиков. Обложка © Freepik

В Испании полиция задержала участников преступной группировки, которые занимались мошенничеством с криптовалютой. Среди нарушителей оказались и россияне. Об этом рассказали в местных правоохранительных органах.

Всего было поймано 12 человек: граждане Казахстана, Молдавии, России и Украины. Они совершили двадцать незаконных сделок с криптовалютой на сумму более чем 50 тысяч евро.

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Ранее сообщалось, что в Москве пенсионер отправил телефонным мошенникам более 40 миллионов рублей, продав квартиру, купив криптовалюту и отправив свои личные денежные сбережения.

Авторы
Татьяна Миссуми
Татьяна Миссуми
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