Криптобанда из россиян и украинцев задержана в Испании В Испании за махинации с криптовалютой пойманы 12 человек, в том числе россияне 24 марта, 10:05 В Испании задержано 12 криптовалютчиков. Обложка © Freepik

В Испании полиция задержала участников преступной группировки, которые занимались мошенничеством с криптовалютой. Среди нарушителей оказались и россияне. Об этом рассказали в местных правоохранительных органах.

Всего было поймано 12 человек: граждане Казахстана, Молдавии, России и Украины. Они совершили двадцать незаконных сделок с криптовалютой на сумму более чем 50 тысяч евро.

Ранее сообщалось, что в Москве пенсионер отправил телефонным мошенникам более 40 миллионов рублей, продав квартиру, купив криптовалюту и отправив свои личные денежные сбережения.

Авторы Татьяна Миссуми