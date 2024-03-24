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24 марта, 11:33

Фанат "Пикника" вместе с тёщей пропали после трагедии в "Крокусе"

35-летний Григорий Будько пропал без вести после теракта в "Крокусе". Обложка © SHOT

35-летний Григорий Будько пропал без вести после теракта в "Крокусе". Обложка © SHOT

35-летний Григорий Будько пропал без вести после теракта в "Крокус сити холле" (Crocus Сity Hall). Мужчина поехал на концерт вместе с мамой девушки — о её судьбе также ничего не известно. Последний раз мужчина заходил в Сеть в 19:55, сообщает SHOT.

По словам сестры Григория, о теракте она узнала только утром из-за разницы в часовых поясах. Анастасия живёт в Барнауле, где на четыре часа больше, чем в Москве. Она сразу начала звонить брату, но тот так и не ответил. За несколько минут до начала теракта он отправил снимок зала.

Мужчина не фигурирует ни в одном из списков. На концерт "Пикника" он поехал с мамой своей невесты, а его возлюбленная Даша не смогла приехать. О судьбе её матери информации тоже нет.

Четыре года назад Григорий переехал из Барнаула в Москву и начал работать начальником склада. У него есть шестилетняя дочь от предыдущего брака. Сейчас сёстры и возлюбленная Григория бросили все силы на его поиски. Экс-супруга вместе с дочкой сдадут образцы ДНК.

15-летний фанат группы "Пикник" пропал при теракте в "Крокусе", его мать убита
15-летний фанат группы "Пикник" пропал при теракте в "Крокусе", его мать убита

А ранее Life.ru сообщал, что семья из трёх человек пропала после теракта в "Крокусе". Связь с Викторией, Василием и Артемием оборвалась после звонка, когда женщина позвонила старшей дочери, чтобы та вызвала спецслужбы. В списках погибших или пострадавших они не числятся.

Александра Мышляева
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