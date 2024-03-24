ВСУ снова отступили под Авдеевкой, потеряв до 360 бойцов в провальных контратаках

ВСУ потеряли до 360 бойцов на Авдеевском направлении после успешных действий подразделений армейской группировки "Центр" ВС РФ. Об этом сообщила пресс-служба Министерства обороны России.

"На Авдеевском направлении подразделения группировки войск "Центр" в результате успешных действий улучшили положение по переднему краю и отразили девять контратак штурмовых групп 24-й, 47-й механизированных, 57-й мотопехотной, 25-й воздушно-десантной и 3-й штурмовой бригад ВСУ в районах населённых пунктов Новгородское, Шумы, Тоненькое, Первомайское и Бердычи ДНР", — сказано в публикации военного ведомства.

В Минобороны добавили, что украинская армия на этом участке фронта потеряла до 360 человек, два танка, пять бронированных автомобилей и ещё девять транспортных средств. Кроме того, российским артиллеристам в ходе контрбатарейной борьбы удалось поразить гаубицу М777 американского производства, САУ "Акация", две САУ "Гвоздика" и гаубицу Д-30.