Шанаева и Дрозд больше не будут парой в танцах на льду Жулин сообщил о распаде танцевального дуэта фигуристов Шанаевой и Дрозда 24 марта, 13:49 Елизавета Шанаева и Павел Дрозд. Обложка © ТАСС / Донат Сорокин

Фигуристы в танцах на льду Елизавета Шанаева и Павел Дрозд больше не будут выступать в паре. Об этом ТАСС рассказал заслуженный тренер России по фигурному катанию Александр Жулин.

"Пара распалась по обоюдному согласию. Жизнь продолжается", — поделился он с агентством.

По словам Жулина, 20-летняя Шанаева продолжит тренироваться в его группе, но ей будут искать нового партнёра. А вот Дрозд может закончить карьеру, пока его дальнейшие планы не известны. Сейчас фигуристу 28 лет, вместе с Шанаевой он стал серебряным призёром чемпионата России 2023 года. В нынешнем сезоне дуэт опустился на четвёртую строчку.

Ранее обладатель серебряной медали чемпионата Европы 2019 года по фигурному катанию Александр Самарин объявил о завершении профессиональной карьеры. Он откатал произвольную программу на Всероссийской зимней спартакиаде в Магнитогорске, после чего сообщил о своём решении.

Авторы Татьяна Миссуми