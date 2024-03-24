В США обеспокоены уничтожением "лучшего оружия" ВСУ Forbes: Российские дроны взрывают технику ВСУ тактикой "цепочки уничтожения" 24 марта, 14:12 Российские дроны уничтожают лучшее оружие ВСУ. Обложка © ТАСС / Дмитрий Ягодкин

Российские беспилотники способны увидеть цель глубоко в тылу противника, после чего молниеносно отработать по ней, тем самым даже лучшее оружие Украины оказывается уничтоженным. Об этом рассказал военный обозреватель Дэвид Экс в статье для Forbes.

"Украинским командирам должно быть очевидно, что их войска и техника больше не находятся в безопасности в пределах 80 километров от линии фронта. Особенно в дневное время на открытой местности", — отмечается в публикации.

Автор добавил, что ВС РФ используют тактику "цепочки уничтожения". Иными словами, беспилотники сначала находят цели далеко за линией фронта, после чего наносится сокрушительный удар, в том числе российской авиацией или артиллерией. Поэтому украинское вооружение невозможно скрыть, замаскировать или спасти. Российские войска легко уничтожают ПВО Patriot или ракетные комплексы HIMARS, поставленные Западом.

Ранее сообщалось, что в зоне проведения спецоперации удалось запечатлеть крайне характерную для ВСУ картину: украинский солдат решил избавиться от "обузы" в виде раненого товарища и тут же был наказан российским дроном.

Авторы Татьяна Миссуми