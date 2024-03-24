Экс-глава ЕК Юнкер рассказал, как говорил с Путиным на немецком часами

"Я хорошо знаю Путина. Я, вероятно, один из тех европейцев, кто общался с ним дольше всех и наиболее близко. Я часами беседовал с ним на немецком языке, даже ночью, без помощи дипломатов или переводчиков", — сказал Юнкер, отметив, что "пристально наблюдает" за Путиным "с начала тысячелетия".