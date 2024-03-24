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24 марта, 15:45

Экс-глава ЕК Юнкер рассказал, как говорил с Путиным на немецком часами

Жан-Клод Юнкер и Владимир Путин. Обложка © ТАСС / Климентьев Михаил

Жан-Клод Юнкер и Владимир Путин. Обложка © ТАСС / Климентьев Михаил

В интервью газете Kleine Zeitung бывший председатель Еврокомиссии (ЕК) Жан-Клод Юнкер рассказал, что мог часами общаться с президентом России Владимиром Путиным на немецком языке без помощи переводчика.

"Я хорошо знаю Путина. Я, вероятно, один из тех европейцев, кто общался с ним дольше всех и наиболее близко. Я часами беседовал с ним на немецком языке, даже ночью, без помощи дипломатов или переводчиков", — сказал Юнкер, отметив, что "пристально наблюдает" за Путиным "с начала тысячелетия".

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Ранее Юнкер заявил, что Украина не может стать членом Евросоюза, поскольку стране нужны масштабные реформы из-за тотальной коррупции. Он возмущён, что "некоторые голоса в Европе" пытаются заставить украинцев поверить в то, что те вот-вот станут членами ЕС.

Александра Мышляева
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