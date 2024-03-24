Над Белгородской областью сбили сразу 22 снаряда РСЗО Vampire
МО РФ: Средства ПВО уничтожили 22 снаряда РСЗО "Вампир" в Белгородской области
Силы противовоздушной обороны России отразили атаку ВСУ с применением реактивной системы залпового огня RM-70 "Вампир" (Vampire), 22 реактивных снаряда сбиты над Белгородской областью. Об этом сообщает Минобороны России.
"24 марта около 17:50 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку по объектам на территории РФ с применением РСЗО RM-70 "Вампир". Дежурными средствами ПВО 22 реактивных снаряда уничтожены в воздухе над Белгородской областью", — сказано в сообщении пресс-службы Министерства обороны РФ.
Ранее Минобороны РФ опубликовало видео уничтожения расчёта ДРГ на границе с Белгородской областью. В ходе ведения контрбатарейной борьбы противника накрыла огнём артиллерия Западной группировки войск. ВСУ потеряли гаубицу М777 и артиллерийский расчёт ДРГ в лесном массиве неподалёку от границы.
ТАСС / Гынгазов Николай