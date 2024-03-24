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24 марта, 15:59

Над Белгородской областью сбили сразу 22 снаряда РСЗО Vampire

МО РФ: Средства ПВО уничтожили 22 снаряда РСЗО "Вампир" в Белгородской области

Силы противовоздушной обороны России отразили атаку ВСУ с применением реактивной системы залпового огня RM-70 "Вампир" (Vampire), 22 реактивных снаряда сбиты над Белгородской областью. Об этом сообщает Минобороны России.

"24 марта около 17:50 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку по объектам на территории РФ с применением РСЗО RM-70 "Вампир". Дежурными средствами ПВО 22 реактивных снаряда уничтожены в воздухе над Белгородской областью", — сказано в сообщении пресс-службы Министерства обороны РФ.

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Ранее Минобороны РФ опубликовало видео уничтожения расчёта ДРГ на границе с Белгородской областью. В ходе ведения контрбатарейной борьбы противника накрыла огнём артиллерия Западной группировки войск. ВСУ потеряли гаубицу М777 и артиллерийский расчёт ДРГ в лесном массиве неподалёку от границы.

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ТАСС / Гынгазов Николай

Владимир Озеров
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