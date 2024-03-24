Полиция Кишинёва проверяет сообщение о заминированном гипермаркете
Полиция Молдавии ведёт проверку по факту наличия взрывного устройства в одном из гипермаркетов Кишинёва, сообщают представители пресс-службы ведомства.
"Звонок с сообщением о бомбе поступил в службу 112. На место немедленно выехали все ответственные службы. Всех граждан эвакуировали, сейчас проводится проверка помещений", — рассказали журналистам в столичной полиции.
Правоохранители оцепили зону вокруг гипермаркета, пока на месте работу ведут отряды сапёров. Если предупреждение о взрывоопасном предмете окажется ложным, звонившему будет назначен штраф в размере до 42,5 тысячи леев (около 2,4 тысячи долларов), 180–240 часов исправительных работ или лишение свободы сроком до двух лет.
Ранее президент Молдавии Майя Санду заявила, что Кишинёв решительно осуждает теракт в подмосковном "Крокус сити холле" и обращает свои мысли к семьям, которые потеряли близких, и пострадавшим.
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