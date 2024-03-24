Полиция Кишинёва проверяет сообщение о заминированном гипермаркете

Полиция Молдавии ведёт проверку по факту наличия взрывного устройства в одном из гипермаркетов Кишинёва, сообщают представители пресс-службы ведомства.

"Звонок с сообщением о бомбе поступил в службу 112. На место немедленно выехали все ответственные службы. Всех граждан эвакуировали, сейчас проводится проверка помещений", — рассказали журналистам в столичной полиции.

Правоохранители оцепили зону вокруг гипермаркета, пока на месте работу ведут отряды сапёров. Если предупреждение о взрывоопасном предмете окажется ложным, звонившему будет назначен штраф в размере до 42,5 тысячи леев (около 2,4 тысячи долларов), 180–240 часов исправительных работ или лишение свободы сроком до двух лет.