Президент Молдавии категорически осудила жуткий теракт в "Крокусе"
"Крокус" после теракта 22 марта. Обложка © Life.ru
Президент Молдавии Майя Санду отреагировала на террористический акт в подмосковном "Крокусе". Она заявила, что Кишинёв осуждает все формы терроризма и "обращает свои мысли" к пострадавшим. Об этом политик написала в соцсети Х.
"Жуткие кадры стрельбы в концертном зале в Москве. Молдова категорически осуждает все формы терроризма. Наши мысли обращены к семьям, которые потеряли близких, и пострадавшим", — отмечается в её тексте.
Напомним, 22 марта террористы ворвались в подмосковный комплекс Crocus City Hall ("Крокус сити холл"), где должен был состояться концерт группы "Пикник", и открыли огонь. Нападавшие также подожгли здание. По последним данным, погибло 93 человека, ещё более 120 пострадало. Среди жертв есть трое детей. Директор ФСБ Александр Бортников уже доложил президенту РФ Владимиру Путину о задержании 11 человек, среди них — четверо террористов, причастных к теракту в "Крокусе". Тем временем власти других стран выражают свои соболезнования, среди них Грузия, Туркмения, Таджикистан, Польша, Китай, Перу, Индия и т.д.