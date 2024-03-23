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23 марта, 08:19

Шокированный президент Финляндии в запоздалом посте поверил в старый фейк о теракте в "Крокусе"

Президент Финляндии шокирован новостями о теракте в "Крокусе"

Президент Финляндии Александер Стубб шокирован новостями о теракте в подмосковном "Крокус сити холле", который унёс жизни 83 человек. Первая реакция официального Хельсинки на трагедию появилась в соцсети Х. В ней он упоминает якобы причастность к стрельбе ИГИЛ*, фейк о котором уже был опровергнут.

"Новости из Москвы шокируют. Наши мысли с жертвами и их близкими. ИГИЛ* взяло на себя ответственность. Финляндия осуждает терроризм во всех его формах и проявлениях", — пишет Стубб.

Террористы были внутри 18 минут: Life.ru публикует хронологию ужасных событий в "Крокусе"
Террористы были внутри 18 минут: Life.ru публикует хронологию ужасных событий в "Крокусе"

Напомним, что вечером 22 марта в Crocus City Hall ("Крокус сити холл") перед выступлением группы "Пикник" был организован чудовищный теракт. Группа из нескольких вооружённых человек ворвалась в здание и открыла огонь по посетителям, после чего террористы облили бензином кресла в концертном зале и подожгли их, спровоцировав пожар. Вскоре "Крокус" был охвачен огнём, крыша начала проваливаться. Всё, что удалось узнать о трагедии к настоящему моменту, читайте здесь.

* Организация признана террористической и запрещена на территории России.

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Life.ru

Андрей Бражников
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