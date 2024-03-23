Шокированный президент Финляндии в запоздалом посте поверил в старый фейк о теракте в "Крокусе"
Президент Финляндии шокирован новостями о теракте в "Крокусе"
Президент Финляндии Александер Стубб шокирован новостями о теракте в подмосковном "Крокус сити холле", который унёс жизни 83 человек. Первая реакция официального Хельсинки на трагедию появилась в соцсети Х. В ней он упоминает якобы причастность к стрельбе ИГИЛ*, фейк о котором уже был опровергнут.
"Новости из Москвы шокируют. Наши мысли с жертвами и их близкими. ИГИЛ* взяло на себя ответственность. Финляндия осуждает терроризм во всех его формах и проявлениях", — пишет Стубб.
Напомним, что вечером 22 марта в Crocus City Hall ("Крокус сити холл") перед выступлением группы "Пикник" был организован чудовищный теракт. Группа из нескольких вооружённых человек ворвалась в здание и открыла огонь по посетителям, после чего террористы облили бензином кресла в концертном зале и подожгли их, спровоцировав пожар. Вскоре "Крокус" был охвачен огнём, крыша начала проваливаться. Всё, что удалось узнать о трагедии к настоящему моменту, читайте здесь.
* Организация признана террористической и запрещена на территории России.
Life.ru