Шокированный президент Финляндии в запоздалом посте поверил в старый фейк о теракте в "Крокусе"

Президент Финляндии Александер Стубб шокирован новостями о теракте в подмосковном "Крокус сити холле", который унёс жизни 83 человек. Первая реакция официального Хельсинки на трагедию появилась в соцсети Х. В ней он упоминает якобы причастность к стрельбе ИГИЛ*, фейк о котором уже был опровергнут.