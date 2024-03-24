В Курске объявлена угроза атаки беспилотников
В Курске объявили угрозу атаки с помощью дронов. Об этом в своём телеграм-канале сообщил губернатор Курской области Роман Старовойт.
"Курская область: опасность атаки БПЛА. Будьте бдительны! Силы и средства ПВО приведены в готовность для отражения возможной атаки", — написал губернатор.
Ранее Life.ru сообщал, что этой ночью с помощью беспилотника самолётного типа был атакован Оскольский электрометаллургический комбинат (ОЭМК) в Белгородской области. Пострадавших и повреждений нет. Предприятие работает в штатном режиме.
Обложка ©
Shutterstock / FOTODOM