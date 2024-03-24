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24 марта, 17:48

Автобус с детьми и пожарная машина столкнулись в Пятигорске

Автобус с детьми столкнулся с пожарной машиной в Пятигорске. Обложка © Telegram / Госавтоинспекция Ставрополья

Автобус с детьми столкнулся с пожарной машиной в Пятигорске. Обложка © Telegram / Госавтоинспекция Ставрополья

Пожарная машина и экскурсионный автобус с детьми столкнулись в Пятигорске, сообщила пресс-служба ГИБДД Ставрополья. В результате аварии пострадало четыре человека, дети травм не получили.

Автобус с детьми столкнулся с пожарной машиной в Пятигорске. Видео © VK / Ессентуки онлайн

"По предварительным данным, сегодня, 24 марта, около 18 часов на проспекте Калинина (вблизи с пересечением с улицей Пастухова) произошло столкновение экскурсионного автобуса и спецавтотранспорта МЧС", — говорится в сообщении ведомства.

На видео, опубликованном в Сети, можно увидеть, что дети вылезают из окон автобуса, чтобы спастись. Движение на этом участке улицы было приостановлено. Уточняется, что в автобусе находилось 50 пассажиров, из которых 43 — несовершеннолетние. Предположительно, машина спасателей направлялась на вызов на улицу Восстания.

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Ранее Life.ru сообщал, что в Северной Осетии экскурсионный автобус с 15 туристами столкнулся с фурой, пострадало 11 человек. В результате аварии водитель и десять туристов госпитализировали в чиколинскую ЦРБ и республиканскую клиническую больницу Владикавказа.

Александра Мышляева
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