Автобус с детьми и пожарная машина столкнулись в Пятигорске

Пожарная машина и экскурсионный автобус с детьми столкнулись в Пятигорске, сообщила пресс-служба ГИБДД Ставрополья. В результате аварии пострадало четыре человека, дети травм не получили.

Автобус с детьми столкнулся с пожарной машиной в Пятигорске. Видео © VK / Ессентуки онлайн

"По предварительным данным, сегодня, 24 марта, около 18 часов на проспекте Калинина (вблизи с пересечением с улицей Пастухова) произошло столкновение экскурсионного автобуса и спецавтотранспорта МЧС", — говорится в сообщении ведомства.

На видео, опубликованном в Сети, можно увидеть, что дети вылезают из окон автобуса, чтобы спастись. Движение на этом участке улицы было приостановлено. Уточняется, что в автобусе находилось 50 пассажиров, из которых 43 — несовершеннолетние. Предположительно, машина спасателей направлялась на вызов на улицу Восстания.