Землю накрыла мощная магнитная буря уровня G4
Магнитная буря очень сильного уровня наблюдается на Земле 24 марта. Об этом свидетельствуют данные мониторинга космической погоды Института прикладной геофизики (ИПГ).
"Продолжается магнитная буря", — сказано в тексте сообщения ИПГ.
Возмущённость магнитного поля Земли на данный момент достигает уровня G4, что означает "очень сильно" по шкале мониторинга из пяти показателей, где G5 — "экстремально сильно", а G1 — "слабо".
Уровень G4 предусматривает, что на Земле кроме существенных неполадок со связью могут быть обнаружены дефекты в радиосвязи и многочасовые нарушения спутниковой и радиочастотной навигации. Полярное сияние можно наблюдать даже в тропиках.
Ранее Life.ru составил прогноз магнитных бурь на март. Последняя произойдёт 27–28 марта, вероятны скачки давления и ухудшение общего состояния здоровья. Магнитные бури — это вспышки на Солнце, которые провоцируют изменения в магнитном поле Земли. Подобные вспышки могут привести к выбросам солнечного ветра, который может воздействовать на земную атмосферу.
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