Землю накрыла мощная магнитная буря уровня G4

Магнитная буря очень сильного уровня наблюдается на Земле 24 марта. Об этом свидетельствуют данные мониторинга космической погоды Института прикладной геофизики (ИПГ).

"Продолжается магнитная буря", — сказано в тексте сообщения ИПГ.

Возмущённость магнитного поля Земли на данный момент достигает уровня G4, что означает "очень сильно" по шкале мониторинга из пяти показателей, где G5 — "экстремально сильно", а G1 — "слабо".

Уровень G4 предусматривает, что на Земле кроме существенных неполадок со связью могут быть обнаружены дефекты в радиосвязи и многочасовые нарушения спутниковой и радиочастотной навигации. Полярное сияние можно наблюдать даже в тропиках.