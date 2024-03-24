Украинский ДТЭК потерял уже половину генерирующих мощностей

В украинской компании ДТЭК рассказали о потере 50% генерирующих мощностей, восстанавливать которые придётся больше месяца. Это произошло из-за многочисленных повреждений объектов, сообщил генеральный директор компании Yasno (входит в ДТЭК) Сергей Коваленко.

"Группа ДТЭК потеряла 50% своих генерирующих мощностей: можно сказать, уже официально", — заявил он в эфире телеканала "Рада", добавив, что на восстановление может потребоваться несколько месяцев.

Энергохолдинг ДТЭК — крупнейшая на Украине компания, управляющая тепловой генерацией, а также контролирующая почти половину распределительных сетей.