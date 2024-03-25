Кислоты с душком фекалий: Немецкие учёные назвали причину "затхлого" запаха от подростков

Выделяемые сальными и апокринными железами кислоты придают телам подростков "затхлые" запахи, имитирующие мочу или фекалии. Такой вердикт по завершении исследования вынесли учёные из немецкого университета Эрлангена-Нюрнберга. Результаты эксперимента опубликованы на научном портале Communications Chemistry.

В рамках проекта по изучению запахов тел младенцев и детей постпубертатного возраста эксперты провели анализ химического состава пота несовершеннолетних. В образцах были обнаружены определённые кислоты, источающие различные ароматы: фекальный, цитрусовый, мыльный, землянистый, фруктовый, сырный, цветочный и даже малиноподобный.

"Запахи тела меняются в процессе развития, и это изменение влияет на межличностное общение между родителями и их детьми. Молекулярная основа этой химической коммуникации пока не выяснена", — заявили учёные.