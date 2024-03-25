Кислоты с душком фекалий: Немецкие учёные назвали причину "затхлого" запаха от подростков
Com Chem: Неприятный запах от тела подростков объясняется особыми кислотами
Выделяемые сальными и апокринными железами кислоты придают телам подростков "затхлые" запахи, имитирующие мочу или фекалии. Такой вердикт по завершении исследования вынесли учёные из немецкого университета Эрлангена-Нюрнберга. Результаты эксперимента опубликованы на научном портале Communications Chemistry.
В рамках проекта по изучению запахов тел младенцев и детей постпубертатного возраста эксперты провели анализ химического состава пота несовершеннолетних. В образцах были обнаружены определённые кислоты, источающие различные ароматы: фекальный, цитрусовый, мыльный, землянистый, фруктовый, сырный, цветочный и даже малиноподобный.
"Запахи тела меняются в процессе развития, и это изменение влияет на межличностное общение между родителями и их детьми. Молекулярная основа этой химической коммуникации пока не выяснена", — заявили учёные.
А вот неприятный запах изо рта может свидетельствовать об опасной болезни, предупреждал Life.ru ранее. Так, кислый аромат говорит о гастроэзофагеальном рефлюксе, а тухлый — о воспалении двенадцатиперстной кишки. Кроме того, запах может появиться из-за зубных камней, кариеса, стоматита и периодонтита, а также указывать и на некачественные протезы.
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