В США рассказали, что ожидает Украину без помощи Белого дома
WP: Киеву не остановить продвижение российских войск без поддержки США
Без поддержки США украинская армия не остановит продвижение ВС РФ к Киеву. Об этом заявил обозреватель The Washington Post Марк Тиссен, в прошлом спичрайтер президента Джорджа Буша – младшего.
По его словам, в условиях отсутствия помощи от американцев Украина с большой вероятностью повторит судьбу стран, которые США безуспешно пытались спасать, например Афганистана. У ВСУ заканчиваются средства ПВО и боевые самолёты, поэтому остановить российские войска они не смогут.
"Если контролируемая республиканцами Палата представителей в скором времени не примет решение о военной помощи, у украинцев начнут заканчиваться ключевые системы вооружений, а Россия в этом году добьётся серьёзных успехов на местах", — считает Тиссен.
Ранее в США обеспокоились уничтожением "лучшего оружия" ВСУ. По словам военного обозревателя Дэвида Экса, украинским командирам должно быть очевидно, что их войска и техника больше не находятся в безопасности в пределах 80 километров от линии фронта: российские бойцы легко уничтожают ПВО Patriot или ракетные комплексы HIMARS, поставленные Западом.
Telegram / Генштаб ЗСУ