Без поддержки США украинская армия не остановит продвижение ВС РФ к Киеву. Об этом заявил обозреватель The Washington Post Марк Тиссен, в прошлом спичрайтер президента Джорджа Буша – младшего.

По его словам, в условиях отсутствия помощи от американцев Украина с большой вероятностью повторит судьбу стран, которые США безуспешно пытались спасать, например Афганистана. У ВСУ заканчиваются средства ПВО и боевые самолёты, поэтому остановить российские войска они не смогут.

"Если контролируемая республиканцами Палата представителей в скором времени не примет решение о военной помощи, у украинцев начнут заканчиваться ключевые системы вооружений, а Россия в этом году добьётся серьёзных успехов на местах", — считает Тиссен.