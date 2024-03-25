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24 марта, 23:58

В США рассказали, что ожидает Украину без помощи Белого дома

WP: Киеву не остановить продвижение российских войск без поддержки США

Без поддержки США украинская армия не остановит продвижение ВС РФ к Киеву. Об этом заявил обозреватель The Washington Post Марк Тиссен, в прошлом спичрайтер президента Джорджа Буша – младшего.

По его словам, в условиях отсутствия помощи от американцев Украина с большой вероятностью повторит судьбу стран, которые США безуспешно пытались спасать, например Афганистана. У ВСУ заканчиваются средства ПВО и боевые самолёты, поэтому остановить российские войска они не смогут.

"Если контролируемая республиканцами Палата представителей в скором времени не примет решение о военной помощи, у украинцев начнут заканчиваться ключевые системы вооружений, а Россия в этом году добьётся серьёзных успехов на местах", — считает Тиссен.

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Ранее в США обеспокоились уничтожением "лучшего оружия" ВСУ. По словам военного обозревателя Дэвида Экса, украинским командирам должно быть очевидно, что их войска и техника больше не находятся в безопасности в пределах 80 километров от линии фронта: российские бойцы легко уничтожают ПВО Patriot или ракетные комплексы HIMARS, поставленные Западом.

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Telegram / Генштаб ЗСУ

Лариса Сафронова
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