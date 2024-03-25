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25 марта, 02:19

ВВС США восхитились экипажем российского МиГ-31 после бегства своих бомбардировщиков

В США сочли безопасным перехват американских бомбардировщиков МиГ-31 ВС РФ

Экипаж российского истребителя-перехватчика МиГ-31 действовал профессионально и безопасно в момент пресечения попытки двух американских бомбардировщиков В-1В приблизиться к границам РФ в районе Баренцева моря. Так действия лётчиков оценили в ВВС США.

По данным военных, американские "стратеги" действовали в международном воздушном пространстве в полном соответствии с правилами. В этот момент рядом с бомбардировщиками и появился самолёт ВКС РФ.

"Взаимодействие было сочтено безопасным и профессиональным", говорится в пресс-релизе ВВС США.

Истребители осуществили перехват неизвестного аэростата на западе США
Истребители осуществили перехват неизвестного аэростата на западе США

Инцидент произошёл над акваторией Баренцева моря 24 марта. На перехват пары B-1B был направлен высотный истребитель дальнего радиуса действия. Как только МиГ-31 догнал потенциальных нарушителей госграницы, бомбардировщики изменили курс.

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X / U.S. Air Force

Илья Пушкарев
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