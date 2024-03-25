ВВС США восхитились экипажем российского МиГ-31 после бегства своих бомбардировщиков
В США сочли безопасным перехват американских бомбардировщиков МиГ-31 ВС РФ
Экипаж российского истребителя-перехватчика МиГ-31 действовал профессионально и безопасно в момент пресечения попытки двух американских бомбардировщиков В-1В приблизиться к границам РФ в районе Баренцева моря. Так действия лётчиков оценили в ВВС США.
По данным военных, американские "стратеги" действовали в международном воздушном пространстве в полном соответствии с правилами. В этот момент рядом с бомбардировщиками и появился самолёт ВКС РФ.
"Взаимодействие было сочтено безопасным и профессиональным", — говорится в пресс-релизе ВВС США.
Инцидент произошёл над акваторией Баренцева моря 24 марта. На перехват пары B-1B был направлен высотный истребитель дальнего радиуса действия. Как только МиГ-31 догнал потенциальных нарушителей госграницы, бомбардировщики изменили курс.
X / U.S. Air Force