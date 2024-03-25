ВСУ не раз использовали против российских военных химические боеприпасы американского производства благодаря хорошо налаженной схеме поставки, что нарушает 1-ю статью Конвенции о запрещении химоружия. Об этом в интервью "Известиям" заявил посол РФ в Нидерландах, постпред при Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) Владимир Тарабрин.

По его словам, на Украине находятся иностранные наёмники и действуют разные американские ЧВК, например Forward Observations Group. Минобороны России фиксирует все случаи их активности. Так, в декабре 2021 года, когда наёмники впервые были замечены во время доставки и складирования резервуаров с опасными веществами, четверо украинских военных в процессе разгрузки 200-литровых бочек получили серьёзные химические ожоги и отравления.

"Я думаю, что США и их приспешников может остановить только максимальная транспарентность, выявление конкретных фактов, которые бы показывали, что они, нарушая Конвенцию о запрещении химоружия, способствуют поставкам или напрямую поставляют эти вещества на Украину", — убеждён Тарабрин.