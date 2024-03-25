Медали "За отвагу" и "За боевые отличия" вручили военным за задержание террористов

Военнослужащим группировки прикрытия государственной границы Российской Федерации, отличившимся при задержании террористов в Брянской области, которые расстреляли сотни человек в подмосковном "Крокус сити холле", вручили государственные и ведомственные награды. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

Военным, отличившимся при задержании террористов, вручили госнаграды. Видео © Telegram / Минобороны России

Награждение прошло непосредственно на позициях подразделения, медали "За отвагу" и "За боевые отличия" вручил заместитель командующего Ленинградским военным округом генерал-лейтенант Эседулла Абачев.

"Генерал-лейтенант Эседулла Абачев вручил военнослужащим заслуженные награды и лично поздравил каждого, высоко оценив выполнение поставленных боевых задач", — говорится в сообщении ведомства.