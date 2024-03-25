Регион

Уведомления отключены

25 марта, 05:27

Кнайсль раскрыла, какую "югославскую" стратегию НАТО применяет на Украине

Экс-глава МИД Австрии Кнайсль: НАТО отдаёт просроченные боеприпасы Украине

Экс-министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль. Фото © ТАСС / Александр Рюмин

Экс-министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль. Фото © ТАСС / Александр Рюмин

НАТО отправляет ВСУ боеприпасы с истёкшим сроком годности, подобно тому, как 25 лет назад альянс утилизировал такое вооружение в Югославии. Такое заявление сделала экс-министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль в беседе с генеральным директором ТАСС Андреем Кондрашовым для материалов к фильму "Белград" телеканала "Россия-1".

"Когда у меня появилась первая возможность поехать в Косово в июне-июле 1999 года, я отправилась туда с группой приехавших немецких сапёров, и в разговорах они рассказали нам, что в Сербии не производятся противопехотные мины. Все эти боеприпасы были из арсеналов НАТО, а не взорвались они потому, что, как и на сегодняшний день в Украине, были использованы боеприпасы с истёкшим сроком годности",  сказала она.

В частности, командование блока стремилось избавиться от ракет "Томагавк", пуски некоторых из них производились с настолько большой высоты, что критически снижалась точность и под ударами оказывались колонны беженцев. По мнению Кнайсль, у этой истории нет финала и по сей день: косоваров назвали жертвами, а сербов — угнетателями, прошла четверть века, но ситуация едва ли сдвинулась с мёртвой точки.

На акции в Белграде развернули плакат с надписью: "Смерть НАТО-фашистам!"
На акции в Белграде развернули плакат с надписью: "Смерть НАТО-фашистам!"

Ранее бывший руководитель сербских спецслужб напомнил блоку НАТО о бомбардировках, которые альянс обрушил на Югославию. Он подчеркнул, что трагические события 1999 года стали последним преступлением ХХ века, оставшимся без наказания, и указал на то, что НАТО свойственно манипулировать фактами и утаивать правду, как можно было убедиться на примере Ирака, Афганистана и Украины.

Юрий Лысенко
  • Новости
  • НАТО
  • Украина
  • каринкнайсль
  • югославия
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров