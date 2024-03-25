НАТО отправляет ВСУ боеприпасы с истёкшим сроком годности, подобно тому, как 25 лет назад альянс утилизировал такое вооружение в Югославии. Такое заявление сделала экс-министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль в беседе с генеральным директором ТАСС Андреем Кондрашовым для материалов к фильму "Белград" телеканала "Россия-1".

"Когда у меня появилась первая возможность поехать в Косово в июне-июле 1999 года, я отправилась туда с группой приехавших немецких сапёров, и в разговорах они рассказали нам, что в Сербии не производятся противопехотные мины. Все эти боеприпасы были из арсеналов НАТО, а не взорвались они потому, что, как и на сегодняшний день в Украине, были использованы боеприпасы с истёкшим сроком годности", — сказала она.

В частности, командование блока стремилось избавиться от ракет "Томагавк", пуски некоторых из них производились с настолько большой высоты, что критически снижалась точность и под ударами оказывались колонны беженцев. По мнению Кнайсль, у этой истории нет финала и по сей день: косоваров назвали жертвами, а сербов — угнетателями, прошла четверть века, но ситуация едва ли сдвинулась с мёртвой точки.