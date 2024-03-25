Задержаны подозреваемые по делу о поджоге военных магазинов в Новосибирске 25 марта, 08:38 В МВД сообщили о задержании подозреваемых за поджог в Новосибирске. Обложка © ТАСС / Алексей Белкин

Полиция задержала подозреваемых, которые попытались поджечь два магазина с военными товарами в Новосибирске. Об этом рассказали журналистам в ГУ МВД РФ по региону, не уточнив число задержанных.

"Подозреваемые в совершении противоправных действий задержаны, проводятся все необходимые мероприятия, направленные на установление обстоятельств произошедшего. Возбуждены уголовные дела", — уточнили в ведомстве.

Напомним, ночью 23 марта неизвестные хотели устроить пожар в Новосибирске и пытались поджечь два магазина с товарами для военнослужащих. Никто не пострадал, огонь не успел распространиться по помещениям.

Авторы Татьяна Миссуми