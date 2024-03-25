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Повар втёмную привёз в Россию 300 шампуров и попался в аэропорту

На Урале таможенники нашли в багаже авиапассажира шампура и специи весом 18 кг

25 марта, 09:20
В Екатеринбурге таможенники задержали пассажира с шампурами и специями весом 18 кг. Обложка © Telegram / ФТС России

В Екатеринбурге таможенники задержали пассажира с шампурами и специями весом 18 кг. Обложка © Telegram / ФТС России

В аэропорту Екатеринбурга таможенники обнаружили в багаже пассажира шампура и специи весом 18 килограммов. Мужчина признался, что якобы не знал о необходимости декларировать подобный груз. Об этом сообщает ФТС России.

В Екатеринбурге таможенники задержали пассажира с шампурами и специями весом 18 кг. Обложка © Telegram / ФТС России

В Екатеринбурге таможенники задержали пассажира с шампурами и специями весом 18 кг. Обложка © Telegram / ФТС России

В Екатеринбурге таможенники задержали пассажира с шампурами и специями весом 18 кг. Обложка © Telegram / ФТС России

В Екатеринбурге таможенники задержали пассажира с шампурами и специями весом 18 кг. Обложка © Telegram / ФТС России

В Екатеринбурге таможенники задержали пассажира с шампурами и специями весом 18 кг. Обложка © Telegram / ФТС России

В Екатеринбурге таможенники задержали пассажира с шампурами и специями весом 18 кг. Обложка © Telegram / ФТС России

"30-летнего гражданина Таджикистана, прилетевшего в Екатеринбург из Худжанда, остановили на "зелёном" коридоре. В своём чемодане среди личных вещей он перевозил 300 шампуров и 40 пакетов со специями", — уточнили в ведомстве.

По словам мужчины, он работает поваром в одном из ресторанов узбекской кухни Екатеринбурга, поэтому груз предназначался для кухни заведения. Возбуждено административное дело по ч. 1 ст. 16.2 КоАП РФ (Недекларирование товаров). Как пояснили в таможне, перевозить продукцию без оформления декларации можно только в целях личного пользования.

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Ранее сообщалось, что хабаровские сотрудники таможенной службы изъяли у россиянки, направлявшейся в Китай, дневниковые записи министра пропаганды гитлеровской Германии Йозефа Геббельса.

Авторы
Татьяна Миссуми
Татьяна Миссуми
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