ВСУ лишились до 120 бойцов в ходе 10 отбитых контратак на Авдеевском направлении

Российские военные улучшили положение по переднему краю на Авдеевском направлении. Об этом сообщили журналистам на брифинге в понедельник, 25 марта, в пресс-службе Минобороны РФ. За прошедшие сутки было отражено 10 контратак противника, в результате чего ВСУ лишились до 120 военнослужащих, шести танков, двух боевых бронированных машин.

В рамках контрбатарейной борьбы, как сообщили в военном ведомстве, у противника была поражена самоходка "Акация", гаубица Д-20, противотанковая пушка "Рапира" и американская радиолокационная станция AN/TPQ-48.