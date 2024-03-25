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25 марта, 10:37

ВСУ лишились до 120 бойцов в ходе 10 отбитых контратак на Авдеевском направлении

Российские военные улучшили положение по переднему краю на Авдеевском направлении. Об этом сообщили журналистам на брифинге в понедельник, 25 марта, в пресс-службе Минобороны РФ. За прошедшие сутки было отражено 10 контратак противника, в результате чего ВСУ лишились до 120 военнослужащих, шести танков, двух боевых бронированных машин.

В рамках контрбатарейной борьбы, как сообщили в военном ведомстве, у противника была поражена самоходка "Акация", гаубица Д-20, противотанковая пушка "Рапира" и американская радиолокационная станция AN/TPQ-48.

ВСУ снова отступили под Авдеевкой, потеряв до 360 бойцов в провальных контратаках
ВСУ снова отступили под Авдеевкой, потеряв до 360 бойцов в провальных контратаках

А ранее Life.ru сообщал, что российские войска подступают к городу, который ВСУ считают важнее Авдеевки. Наши военные уверенно продвигаются в районе Часова Яра Донецкой Народной Республики, а это значит, что скоро власти смогут приступить к восстановлению Артёмовска.

Обложка ©

Getty Images / Diego Herrera Carcedo

Марина Калегина
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