"Накипело": Врач объяснила, откажут ли почки, если постоянно пить воду из чайника с накипью Врач Кашух: Чай из чайника с накипью никак не влияет на здоровье 25 марта, 11:16 Накипь на стенках и дне чайника — это соли кальция, магния, железа и других веществ, которые содержатся в воде. Обложка © Unsplash

Накипь на стенках и дне чайника — это соли кальция, магния, железа и других веществ, которые содержатся в воде и выпадают в осадок при нагревании. Белые отложения, похожие на мел или известь, портят вкус воды, из-за них чайник может перегреваться и даже сгореть. Но, вопреки распространённому мнению, на здоровье накипь никак не отразится, даже если не чистить чайник и пить такую воду постоянно. Об этом Life.ru рассказала гастроэнтеролог Екатерина Кашух.

Накипь — это кальций, минерал, который человек ежедневно получает с пищей. Он делает кости и зубы крепкими, влияет на работу сердца и нервной системы, регулирует обмен веществ. Часть кальция, который организму не "пригодился", выводится с мочой. Именно этот факт породил миф о вреде накипи: считается, что соли из жёсткой воды задерживаются в почках, постепенно из них формируются камни. Это не совсем так! Екатерина Кашух Гастроэнтеролог, врач-эксперт лаборатории "Гемотест"

Врач объяснила, что, во-первых, через почки выводится примерно 30% кальция, остальное — с калом. Во-вторых, в воде и накипи концентрация кальция не настолько большая, чтобы спровоцировать образование камней.

Гораздо большую угрозу для здоровья представляет бесконтрольный приём биоактивных добавок. Нужно понимать, что мочекаменная болезнь — это сочетание генетики и факторов внешней среды. Один из них — избыточное употребление кальция и витамина D, который участвует в усвоении минерала. Принимать витаминные и минеральные добавки можно только по согласованию с врачом.

А в этом материале Life.ru вы можете узнать, почему чай с долькой лимона может быть опасен. Это связано с тиабендазолом, который вымывается кипятком в чай из лимона.

Авторы Андрей Горяничев