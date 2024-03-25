"Новые люди" и Партия роста перенесли объединительный съезд из-за теракта в "Крокусе"

Объединительный съезд партии "Новые люди" с Партией роста перенесён на апрель в связи с терактом, который произошёл 22 марта в "Крокус сити холле". Об этом сообщают пресс-службы обеих политсил.

"В связи с трагическими событиями в "Крокус сити холле" переносится съезд партии "Новые люди", посвящённый итогам выборов и объединению с Партией роста. Точная дата, место и время будут озвучены позднее", — говорится в сообщении "Новых людей".

Ранее Владислав Даванков, который баллотировался на минувших президентских выборах от "Новых людей", предложил не впадать в крайности и не начинать срывать злость на всех приезжих лишь потому, что террористами в подмосковном концертном комплексе "Крокус сити холл" были иностранцы. По мнению политика, в такое тяжёлое время важно не поддаваться эмоциям и не вестись на провокации.