Преемница Binance в России закрывается

Криптовалютная биржа CommEX, купившая в сентябре 2023 года контрольный пакет акций компании Binance, объявила о закрытии. Пресс-служба площадки опубликовала график постепенного закрытия платформы.

Уже сегодня, 25 марта, регистрация новых пользователей стала невозможна, как и приём депозитов в криптовалюте и фиатах. С 28-го числа CommEX прекращает открытие позиций на рынке фьючерсов, их можно будет только закрывать.

В апреле криптобиржа начнёт последовательно отключать функции, основное количество которых перестанет работать к концу месяца. Сайт CommEX прекратит работу 10 мая, после чего пользователи утратят доступ к любому контенту биржи. Кроме того, учётные записи, на которых будут храниться активы, обложат платой за управление ими. CommEX порекомендовала клиентам быстрее избавиться от активов, связанных с площадкой, и закрыть позиции.