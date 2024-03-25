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25 марта, 12:31

Преемница Binance в России закрывается

Купившая российский бизнес Binance криптобиржа CommEX закрывается с 10 мая

Криптовалютная биржа CommEX, купившая в сентябре 2023 года контрольный пакет акций компании Binance, объявила о закрытии. Пресс-служба площадки опубликовала график постепенного закрытия платформы.

Уже сегодня, 25 марта, регистрация новых пользователей стала невозможна, как и приём депозитов в криптовалюте и фиатах. С 28-го числа CommEX прекращает открытие позиций на рынке фьючерсов, их можно будет только закрывать.

В апреле криптобиржа начнёт последовательно отключать функции, основное количество которых перестанет работать к концу месяца. Сайт CommEX прекратит работу 10 мая, после чего пользователи утратят доступ к любому контенту биржи. Кроме того, учётные записи, на которых будут храниться активы, обложат платой за управление ими. CommEX порекомендовала клиентам быстрее избавиться от активов, связанных с площадкой, и закрыть позиции.

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В сентябре прошлого года крупнейшая криптовалютная биржа Binance объявила о своём уходе из России. Компания закрыла сделку по продаже российского бизнеса компании CommEX и заявила, что все активы пользователей надёжно защищены.

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Shutterstock / FOTODOM

Владимир Озеров
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