Горящая в небе "комета" напугала хабаровчан, но всё оказалось прозаичнее Над Хабаровским краем увидели огненный объект, оказавшийся космическим мусором 25 марта, 13:16 Над Хабаровским краем пронёсся странный светящийся объект. Обложка © VK / Подслушано в Зауралье

Жители Хабаровского края засняли странный космический объект, который яркой полосой пронёсся по ночному небу. Но специалисты считают, что это всего лишь космический мусор. Кадры появились в Сети.

Над Хабаровским краем пронёсся странный светящийся объект. Видео © VK / Подслушано в Зауралье

Многие очевидцы решили, что огненный объект — это комета, другие испугались, что в воздухе загорелся самолёт или взорвалась ракета. А конспирологи тут же заговорили о прилёте инопланетян. Однако специалисты развеяли домыслы. По их мнению, в небе появился обычный космический мусор.

Траектория его падения всегда просчитывается заранее, поэтому опасности огненные всполохи не представляют. Тем более что его основная часть просто сгорает в атмосфере, а до Земли если и долетят, то совсем ничтожные обломки.

Ранее астрономы с помощью космического телескопа "Джеймс Уэбб" обнаружили самую старую мёртвую галактику, лишённую звездообразования. На сегодняшний день это один из самых глубоких снимков Вселенной, сделанных обсерваторией.

Авторы Татьяна Миссуми