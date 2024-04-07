Кто такие психопаты и почему в кино нам про них врут Психопаты — одна из самых загадочных и подсвечиваемых в кино категорий психических расстройств, которую часто романтизируют. Кто такие психопаты и какое у них мышление, разбирается Life.ru вместе с клиническим психологом Станиславом Самбурским. 7 апреля, 17:00 Обложка © "Американский психопат" (2000), режиссёр Мэри Хэррон, сценаристы Гвиневер Тёрнер, Брет Истон Эллис / Kinopoisk

Кто такие психопаты

Основными признаками психопатии являются социальная дезадаптация, стабильность и тотальность проявлений. Фото © Freepik

Психопаты — это люди с серьёзным психологическим расстройством, которое влияет на их способность эмоционально связываться с другими людьми. Они часто проявляют поведение, не учитывающее чувства или потребности других, и могут быть очень манипулятивными. Психопаты могут не испытывать чувства вины или угрызения совести за свои действия. Это состояние обычно связано с отклонениями в мозге и генетикой. Психопатия может проявиться в разных формах и иметь различные степени тяжести, но она обычно требует профессиональной помощи для лечения и управления.

Психопатия простыми словами — врождённое расстройство личности, ярким признаком которого является антисоциальное поведение. Для психопатов характерна душевная дисгармония и проблемы в эмоционально-волевой сфере. Станислав Самбурский Клинический психолог Клиники доктора Аникиной

Признаки психопата

Психопаты умны, владеют мастерством манипуляции и внешне кажутся абсолютно нормальными. Но от обычных людей их отличают:

бесчувственность;

отсутствие совести и эмпатии;

скудные эмоции;

расчётливость;

безответственность;

жестокость;

слабый поведенческий контроль;

частые смены партнёров;

транжирство.

Выявить психопата непросто. Такие люди прячутся под маской доброжелательности, обаяния и общительности. Они умеют поддержать любую беседу, с радостью реагируют на спонтанные решения, так как ненавидят однообразную рутину. Психопат — волк в овечьей шкуре. Высокий уровень артистизма помогает на работе быть одним, а в семье, если она есть, другим.

Бездушность и минимальный уровень тревожности подталкивают психопатов на совершение преступных и аморальных действий. Часто это приводит к уголовным и административным наказаниям. Нередко искусный манипулятор подталкивает на антисоциальное поведение своих жертв, тем самым испытывая колоссальное удовольствие.

У психопатов есть сходство с нарциссами, так как в любой ситуации хотят оказаться победителями, безукоризненно правыми и всеми обожаемыми. Само по себе обожание для них не самоцель: оно помогает манипулировать. В ход идут давление на жалость, рассказы о тяжёлом детстве или партнёре-подлеце.

Попав "на крючок", жертва чувствует грусть и удушающее чувство вины. Психопат обвиняет её во всех грехах и бесконечно манипулирует. Когда речь заходит о разрыве отношений, жертве не позавидуешь.

Зачастую жизнь психопатов заканчивается плохо: отбывание срока, бродяжничество, алкоголизм, одиночество, попытки суицида и преждевременная смерть.

Разница между психопатом и социопатом

Психопат и социопат — близкие понятия, но у них всё-таки есть различия. Фото © Freepik

Психопат и социопат — близкие понятия. Для обоих характерны эмоциональная холодность, удовольствие от манипуляций, причинение вреда обществу и другие вышеупомянутые признаки.

Разница заключаются в том, что психопатия — врождённое расстройство, а социопатия — результат насильственной обстановки в семье, детских психотравм, зависимостей и т.д.

Психопат расчётлив и продуман. Социопат эксцентричен, спонтанен, легко впадает в бешенство. Ему сложно наладить контакт, он не способен испытывать привязанность к кому-то. В редкие моменты может испытывать угрызения совести.

Оба расстройства лечатся психотерапией и назначением соответствующих препаратов. Зная признаки психопатии, вы поймёте выкрутасы таких людей и сможете обходить их манипуляции. Главное — сохраните спокойствие и заботьтесь прежде всего о своей эмоциональной стабильности. Станислав Самбурский Клинический психолог Клиники доктора Аникиной

Почему психопаты в кино и психопаты в жизни — это разные люди

Фото © "Джокер" (2019), режиссёр Тодд Филлипс, сценаристы Скотт Сильвер, Боб Кейн / Kinopoisk

В кино и в книгах психопаты часто изображаются как безжалостные убийцы или манипуляторы, что создаёт стереотипный образ. Однако в реальности психопатия — это сложное психологическое расстройство, которое проявляется не только через насилие, но и через отсутствие эмпатии, поверхностные отношения и недостаток чувства вины.

А ещё психопаты там часто показываются как гениальные злодеи с выдающимися интеллектуальными способностями. Однако в реальной жизни психопаты необязательно обладают высоким уровнем интеллекта, а их действия могут быть более непоследовательными и хаотичными.

Наконец, в кино зачастую преувеличивается экстремальность поведения психопатов, что создаёт эффектное драматическое напряжение. В жизни психопатия может проявляться более скрыто и незаметно для окружающих, что делает её диагностику сложной.

Образ психопатов на экране и в книгах часто искажён и утрирован, не отражает полностью реальную картину этого психологического расстройства. Для более точного понимания психопатии важно обращаться к профессиональным источникам и изучать эту тему глубже.

Авторы Елена Герцева