В Ивановской области родился мальчик-богатырь весом 5,3 кг

У женщины из села Введенье Шуйского района Ивановской области родился поразительно крупный сын. Об этом пишет издание "Шуйские известия".

Мария Залазаева родила мальчика массой пять килограммов 300 граммов в роддоме № 1 города Иваново, ему дали имя Владимир. Это её второй сын. И мать, и ребёнок чувствуют себя хорошо и принимают поздравления с родами. В Николо-Шартомском монастыре, прихожанкой которого является Мария, рассказали, как молились за её благополучие.

"Особенно приятно, что малыш появился на свет именно в Год семьи. За Марию молился весь монастырь. Мы рады, что у Марии всё хорошо", — цитируют представителя Николо-Шартомского монастыря "Шуйские известия".