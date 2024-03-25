В Ивановской области родился мальчик-богатырь весом 5,3 кг
Мария Залазаева с супругом и сыновьями. Обложка © VK / "Шуйские известия"
У женщины из села Введенье Шуйского района Ивановской области родился поразительно крупный сын. Об этом пишет издание "Шуйские известия".
Мария Залазаева родила мальчика массой пять килограммов 300 граммов в роддоме № 1 города Иваново, ему дали имя Владимир. Это её второй сын. И мать, и ребёнок чувствуют себя хорошо и принимают поздравления с родами. В Николо-Шартомском монастыре, прихожанкой которого является Мария, рассказали, как молились за её благополучие.
"Особенно приятно, что малыш появился на свет именно в Год семьи. За Марию молился весь монастырь. Мы рады, что у Марии всё хорошо", — цитируют представителя Николо-Шартомского монастыря "Шуйские известия".
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