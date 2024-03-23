8 имён внуков, которые прославят свой род Каждый человек хочет, чтобы его потомки прославили род. Мечтают об этом и дедушки, и бабушки. И хотя их способность повлиять на то, каким именем назовут внуков, часто невелика, иногда именно к ним следует прислушиваться, ведь мудрые пожилые люди плохого не подскажут. 22 марта, 21:40 8 имён внуков, которые прославят свой род. Фото © Shutterstock / FOTODOM

Чтобы узнать, какими именами следует называть мальчиков, чтобы они стали известными деятелями России, можно обратиться к наиболее полному списку русских людей, ставших знаменитыми во всём мире. Он содержит чуть больше полутора тысяч имён и включает в себя монархов и правителей, военных, моряков, первопроходцев, учёных — как физиков, так и лириков-гуманитариев, художников, врачей, инженеров, изобретателей, спортсменов, космонавтов, патриархов церкви и даже святых.

Александр: правители, военные и поэты

Чаще всего в списке самых знаменитых людей России встречается имя Александр — 164 раза. Среди знаменитых Александров есть князья и правители, воеводы, военачальники. У всех на слуху Александр Суворов, Александр Невский, маршал Великой Отечественной войны Василевский, маршал авиации Голованов, лётчики-асы Казаков и Покрышкин.

Русский полководец Александр Суворов. Фото © Getty Images / PHAS

Многие знают первопроходца Александра Сибирякова, исследователя Русской Америки Баранова, исследователя Восточной Африки Булатовича. Почти все читали сказки фольклориста Александра Афанасьева и уж совершенно точно все знают художника Александра Иванова с его бессмертным полотном "Явление Христа народу", художника-соцреалиста Дейнеку и художника Бенуа.

Ещё 20 лет назад школьники зачитывались романами фантаста Александра Беляева; проходили в школе Радищева, ругали Солженицына, восхищались Александром Пушкиным и так и не дочитывали до конца "Былое и думы" Александра Герцена. Другие изучали поэта Сумарокова, писали сочинения по пьесам Александра Островского и зубрили крылатые фразы из пьесы "Горе от ума" Грибоедова. Каждый школьник помнит строку "Ночь, улица, фонарь, аптека" поэта Александра Блока, и каждый советский школьник хоть раз да читал поэмы "Василий Тёркин" и "Дом у дороги" Твардовского.

Николай: государственные деятели, врачи и писатели

Ещё одно весьма распространённое среди известных людей имя — это Николай. В списке мировых знаменитостей России оно встречается 118 раз. Среди государственных деятелей страны на слуху министр иностранных дел времён вторжения Наполеона Николай Румянцев, губернатор Николай Муравьёв-Амурский, Николай Бухарин и Николай Булганин. Многие знают героя Бородинской битвы Николая Раевского, адмирала Кузнецова, лётчика-героя Гастелло, лётчика – исследователя Арктики Николая Каманина.

Российский император Николай II. Фото © Getty Images / Xavier ROSSI

Благодаря рок-опере "Юнона и Авось" стал известен исследователь Америки граф Николай Резанов, а благодаря книге "Человек с луны" все советские школьники знали о путешественнике Николае Миклухо-Маклае, который изучал аборигенов на островах Папуа Новой Гвинеи. Исследованиями Азии и Индии прославились российские путешественники Пржевальский, Корженевский и Рерих.

Много Николаев среди врачей и учёных. Это хирург Николай Пирогов и нейрохирург Бурденко, изобретатель измерения артериального давления Коротков. Генетик Вавилов и биомеханик Бернштейн, оптик и лауреат Нобелевской премии Басов и изобретатель троичного компьютера Бруснецов, математики Боголюбов и Чеботарёв. Ну и, конечно, все знают русских писателей и поэтов Гоголя, Некрасова, Заболоцкого, Добролюбова, Чернышевского, Гумилёва и философа Бердяева.

Михаил: полководцы, лётчики и историки

Среди Михаилов, которые встречаются в списке 98 раз, больше всего военных и историков. Например, это такие выдающиеся военачальники, герои войны с Наполеоном, как Кутузов, фельдмаршал Воронцов и генерал Милорадович; завоеватели Средней Азии генералы Черняев и Анненков. Первый из них завоевал Ташкент, а второй — Центральную Азию. Полководец Михаил Воротынский разгромил османов, а адмирал Лазарев три раза обогнул земной шар на корабле.

Русский полководец, государственный деятель и дипломат Михаил Кутузов. Фото © hermitagemuseum.org

Лётчик Михаил Громов был знаменит тем, что совершил трансарктический перелёт и установил рекорд. Ещё один лётчик — Водопьянов — стал знаменит благодаря тому, что первым посадил самолёт на Северном полюсе и одним из первых стал Героем Советского Союза. Лётчик Михаил Девятаев стал знаменит своим побегом из концлагеря. Много среди Михаилов учёных и инженеров (например, конструктором первого спутника земли был Михаил Тихонравов), но ещё больше археологов и историков: это академик Ломоносов, востоковед Пиотровский, историк XIX века Погодин, русский просветитель Щербатов, археолог Ростовцев, открывший на Евфрате античный город Дура-Европос, и палеограф Михаил Тихомиров.

Владимир: первооткрыватели и конструкторы

Четвёртое место в списке знаменитостей занимает имя Владимир. Оно встречается 88 раз. Хотя среди правителей оно встречается нечасто, известно, что каждый раз это выдающиеся деятели. Стоит только вспомнить Владимира – Крестителя Руси, князя Владимира Мономаха и президента Владимира Путина.

Президент России Владимир Путин. Фото © Kremlin.ru

Основное поле деятельности Владимиров — это наука, инженерия и открытия. Среди первопроходцев особо знамениты полярный исследователь Владимир Русанов, капитан "Челюскина" Владимир Воронин и учёный Визе. В советское время был знаменитый геолог и исследователь Владимир Обручев. Есть космонавты: Владимир Титов и Владимир Комаров.

Все знают конструктора Шухова, знаменитого своими башнями, оружейных конструкторов Калашникова, Фёдорова, Симонова (изобрёл подводную штурмовую винтовку) и Уткина — он изобрёл баллистическую ракету, которую можно запустить с железнодорожной платформы. Конструктор Бармин придумал первую в мире стартовую площадку для космических ракет, а Зворыкин придумал кинескоп.

Сергей: спортсмены и композиторы

Пятое место среди знаменитых людей России занимают Сергеи — их в списке 81 человек. Среди Сергеев много спортсменов. Например, Сергеями зовут футбольного вратаря Овчинникова, гонщика "Формулы-I" Сироткина, хоккеистов Гончара, Фёдорова, Макарова, Зубова, фехтовальщиков Биду и Шарикова.

Российский гонщик "Формулы-I" Сергей Сироткин. Фото © ТАСС / EPA / SRDJAN SUKI

Среди композиторов есть такие звёзды первой величины, как Ляпунов, Рахманинов и Прокофьев, в балете есть Сергей Дягилев, среди режиссёров — Сергей Эйзенштейн, Сергей Бондарчук и Сергей Бодров – младший, знаменитый по фильмам "Брат" и "Брат-2". Наконец, есть поэт Сергей Есенин, писатель Довлатов и фантаст Лукьяненко.

Иван: учёные, художники и писатели

Всемирно знаменитых Иванов в списке 76 человек. Чаще всего встречаются учёные. Это основатель нейрофизиологии Сеченов, основатель физиологии Павлов. Это известные всему миру селекционер Иван Мичурин и палеонтолог Ефремов, автор научно-фантастических романов. Геологи Иван Черский и Иван Губин, лингвист Иван Бодуэн-де-Куртенэ и астроном Иван Ярковский, открывший воздействие анизотропного излучения на астероиды и метеоры.

Фото © Писатель Иван Бунин. Wikipedia / Максим Петрович Дмитриев

Мало кто не знает таких художников, как Шишкин, Никитин, Крамской, Билибин, Айвазовский, и совершенно точно все знают Ивана Бунина, Ивана Шмелёва, Ивана Тургенева и Ивана Гончарова.

Фёдор: флотоводцы и первооткрыватели

Седьмую строчку нашего "хит-парада" занимает старинное имя Фёдор. Среди знаменитых людей России оно встречается 64 раза. Среди творческих личностей есть певец, бас Фёдор Шаляпин, основатель русского театра Волков, поэт Тютчев, писатели Сологуб и Достоевский, художники-пейзажисты Алексеев и Васильев, архитекторы Кон и Шехтель. Известны три великих адмирала с именем Фёдор — это адмирал и русский святой Фёдор Ушаков, адмирал Дубасов и адмирал Апраксин, выигравший битву при Гангуте в Северной войне России со шведами.

Путешественник Фёдор Конюхов. Фото © ТАСС / Лев Федосеев

Известны в России и за её пределами авантюрист и дуэлянт граф Фёдор Толстой, татуированный с ног до головы алеутами; полярный исследователь Литке и, наконец, знаменитый путешественник и наш современник Фёдор Конюхов.

Алексей: изобретатели, воины, спортсмены

Ну и завершает наш список русское имея Алексей — оно встречается среди знаменитостей 57 раз. Трижды его можно встретить среди православных лидеров России: это патриархи XX века Алексий I и Алексий II и русский святой, митрополит Алексий, который возглавлял Церковь во времена Дмитрия Донского.

Патриарх Московский и всея Руси Алексий II. Фото © ТАСС / Федор Савинцев

В науке оставили свой след первооткрыватель "Слова о полку Игореве" Алексей Мусин-Пушкин, археолог Алексей Уваров, открывший больше 750 курганов, археолог Окладников, психолог Алексей Леонтьев и изобретатель "Тетриса" Алексей Пажитнов. А благодаря конструкторам Туполеву и Исаеву Россия приобрела самолёты Ту и ракетный истребитель БИ. Среди Алексеев есть спортсмены: золотой призёр Олимпиады боксёр Алексей Тищенко, фигуристы Ягудин и Урманов, хоккеисты Пономарёв, Яшин и Поникаровский.

Интересно, что некоторые мужские имена в списке почти не встречаются. Например, имя Иннокентий встречается только один раз, Никита — четыре раза, Аркадий — пять раз, а Денис — семь раз. Практически нет старых русских имён — таких, например, как Фока или Захар, Прохор. Иногда встречаются имена Демид и Федот, Степан, Семён. Бывают библейские имена и иностранные: Яков, Лев, Карл, Марк, Хосе, Отто. В общем, если вы не хотите, чтобы ваши внуки были известными людьми, выбор тоже есть.

Авторы Александр Лаврентьев