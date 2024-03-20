Россиянка родила двух детей с рекордной разницей в возрасте

51-летняя жительница Краснодара родила сына и дочь с максимальной на данный момент разницей в возрасте в России — 34 года. После появления малышки Светлана Халимова попала в отечественную Книгу рекордов.

Жительница Краснодара, которая родила детей с разницей в 34 года. Фото © Книга рекордов России

Впервые матерью Светлана стала 11 ноября 1988 года, родив сына Андрея. А 3 апреля 2023-го женщина родила девочку по имени Ясмин.

"Результат — 34 года 4 месяца 23 дня. Дата [публикации в Книге рекордов России] 29.01.2024", — говорится на сайте Книги рекордов России.