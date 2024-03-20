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20 марта, 08:20

Означает мощь и силу: Стало известно, какое необычное имя дали новорождённой дочери Петросян с женой

Kp.ru: Петросян и Брухунова назвали дочь в честь фаворитки Николая II

78-летний писатель и сатирик Евгений Петросян и его молодая супруга Татьяна Брухунова дали новорождённой дочери редкое, необычное и красивое имя. И хотя сами супруги тщательно скрывают всё, что связано с их малюткой, наши коллеги из kp.ru выяснили, что девочка появилась на свет в октябре 2023 года, а назвали её Матильдой. Проболтались друзья семьи.

Евгений Петросян с женой и детьми. Фото © Facebook (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / Татьяна Брухунова

Евгений Петросян с женой и детьми. Фото © Facebook (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / Татьяна Брухунова

По одной из версий, супруги назвали девочку в честь знаменитой балерины и фаворитки Николая II Матильды Кшесинской. Петросян и его супруга — известные любители театра и истории. Возможно, они и решили с пелёнок приобщать дочь к высокому искусству.

Имя Матильда является именем германского происхождения, которое произошло от прагерманского варианта имени Махтильдис, означающего "мощь и сила в битве" (от слов "махт" и "хильд"). В наши дни оно популярно в Германии, Финляндии, Дании, Норвегии, Швеции. В прошлом было одним из самых популярных американских имён, но после 60-х годов покинуло этот рейтинг.

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А ранее Life.ru писал о самых необычных именах для новорождённых в Москве. Оказалось, что в столице в 2023 году родились Россияна, Фея, Урал и Неон. Кроме того, родители в два раза чаще стали называть своих детей такими именами, как Корней, Семён, Святослав, Любава и Дана.

Обложка ©

Вячеслав Прокофьев / ТАСС

Марина Калегина
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