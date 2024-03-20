Означает мощь и силу: Стало известно, какое необычное имя дали новорождённой дочери Петросян с женой

78-летний писатель и сатирик Евгений Петросян и его молодая супруга Татьяна Брухунова дали новорождённой дочери редкое, необычное и красивое имя. И хотя сами супруги тщательно скрывают всё, что связано с их малюткой, наши коллеги из kp.ru выяснили, что девочка появилась на свет в октябре 2023 года, а назвали её Матильдой. Проболтались друзья семьи.

Евгений Петросян с женой и детьми. Фото © Facebook (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / Татьяна Брухунова

По одной из версий, супруги назвали девочку в честь знаменитой балерины и фаворитки Николая II Матильды Кшесинской. Петросян и его супруга — известные любители театра и истории. Возможно, они и решили с пелёнок приобщать дочь к высокому искусству.

Имя Матильда является именем германского происхождения, которое произошло от прагерманского варианта имени Махтильдис, означающего "мощь и сила в битве" (от слов "махт" и "хильд"). В наши дни оно популярно в Германии, Финляндии, Дании, Норвегии, Швеции. В прошлом было одним из самых популярных американских имён, но после 60-х годов покинуло этот рейтинг.