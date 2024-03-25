Челябинская "Рапунцель" отдала волосы на парики больным раком детям Модель из Челябинска отрезала волосы и отдала их на парики онкобольным детям 25 марта, 14:50 Анна Елагина отдала волосы на парики детям, больным раком. Обложка © VK / Анна Елагина

В Челябинске модель и фотограф Анна Елагина, которую поклонники прозвали Рапунцель, отрезала свои длинные волосы и отдала их на создание париков онкобольным детям. Об этом она рассказала сама в соцсети.

Анна Елагина отдала волосы на парики детям, больным раком. Видео © VK / Анна Елагина

Анна призналась, что состригла косу ещё в сентябре прошлого года, когда вернулась из Таиланда. У неё ухудшилось здоровье, и волосы начали выпадать. Сначала модель испугалась, потому что не представляет себя в другом образе. Но потом поняла, что дело не во внешней красоте, а во внутренней.

"Я всегда боялась потерять свои волосы, для меня это был жуткий стресс. Думаю, буду лысой, сразу стану неинтересной, скучной, обычной", — поделилась она.

Полгода отрезанные волосы пролежали в шкафу, пока муж не начал шутить, что они "портятся", а поклонники предлагали дорого продать шевелюру. Но Анна обратилась в благотворительную организацию, которая шьёт парики для онкобольных детей, и бесплатно сдала своё богатство. Теперь девушка переквалифицировалась в фотографы и призывает других людей совершать добрые поступки и не бояться меняться.

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Авторы Татьяна Миссуми