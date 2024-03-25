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25 марта, 15:33

Приёмная кампания в российских вузах стартует 20 июня

Приёмная кампания в высших учебных заведениях России начнётся 20 июня. Об этом заявили в аппарате вице-премьера Российской Федерации Дмитрия Чернышенко со ссылкой на самого премьера.

"Вице-премьер отметил, что приёмная кампания в вузы стартует 20 июня", заявили представители Чернышенко.

Вице-премьер провёл совещание о порядке проведения приёмной кампании в высшие учебные заведения. В нём участвовал глава Министерства образования и науки Валерий Фальков, руководитель Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максут Шадаев, а также сотрудники других заинтересованных ведомств.

Детям из многодетных семей могут в два раза сократить стоимость обучения в вузах
Детям из многодетных семей могут в два раза сократить стоимость обучения в вузах

Ранее Life.ru сообщал о том, что российский лидер Владимир Путин подписал законопроект, в рамках которого с 1 сентября 2024 года все образовательные учреждения — от детских садов до вузов — обязаны вывешивать российский триколор. Цель законопроекта — укрепить неразрывность и последовательность в процессе воспитания патриотизма, традиционных духовно-нравственных ценностей и всероссийской гражданской идентичности у обучающихся.

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Shutterstock / FOTODOM

Юрий Лысенко
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