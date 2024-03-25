Приёмная кампания в российских вузах стартует 20 июня

Приёмная кампания в высших учебных заведениях России начнётся 20 июня. Об этом заявили в аппарате вице-премьера Российской Федерации Дмитрия Чернышенко со ссылкой на самого премьера.

"Вице-премьер отметил, что приёмная кампания в вузы стартует 20 июня", — заявили представители Чернышенко.

Вице-премьер провёл совещание о порядке проведения приёмной кампании в высшие учебные заведения. В нём участвовал глава Министерства образования и науки Валерий Фальков, руководитель Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максут Шадаев, а также сотрудники других заинтересованных ведомств.