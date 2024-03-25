Младенец умер после прививки от полиомиелита в частной клинике в Петербурге

10-месячный ребёнок умер после прививки от полиомиелита в Санкт-Петербурге, сообщает "Mash на Мойке". Мальчика госпитализировали в состоянии клинической смерти.

Вакцину малышу поставили в частной клинике несколько дней назад. После этого у него началась температура, сегодня состояние ухудшилось. Родители вызвали скорую, но спасти ребёнка не удалось.