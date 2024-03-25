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25 марта, 15:35

Младенец умер после прививки от полиомиелита в частной клинике в Петербурге

10-месячный ребёнок умер после прививки от полиомиелита в Санкт-Петербурге, сообщает "Mash на Мойке". Мальчика госпитализировали в состоянии клинической смерти.

Вакцину малышу поставили в частной клинике несколько дней назад. После этого у него началась температура, сегодня состояние ухудшилось. Родители вызвали скорую, но спасти ребёнка не удалось.

В Ингушетии ребёнок поперхнулся карамелькой и умер
В Ингушетии ребёнок поперхнулся карамелькой и умер

Ранее Life.ru сообщал, что в Ростовской области умер двухлетний ребёнок, который остался дома без присмотра и выпил жидкое чистящее средство. Его госпитализировали с ожогами внутренних органов, спасти малыша так и не получилось.

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Shutterstock / FOTODOM

Александра Мышляева
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