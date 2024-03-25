Охранника из "Крокуса" наградил ярославский губернатор за спасение 100 человек

Губернатор Ярославской области Михаил Евраев наградил Почётным знаком Мельгунова сотрудника службы безопасности "Крокус сити холла" Алексея Осанушкова, который спас сотни жизней во время того страшного теракта.

"Вручил Почётный знак Мельгунова нашему земляку Алексею Осанушкову. Во время теракта в "Крокус сити холле" он спас около 100 человек. Героями не рождаются — героями становятся. В этом смог лично убедиться, пообщавшись с Алексеем, выслушав его рассказ о тех страшных мгновениях, когда от его решений и смелости зависели жизни людей", — написал он в своём телеграм-канале.

По словам губернатора, сейчас Осанушков со своей семьёй находится дома в Ярославле.