Посольство: Ещё один гражданин Белоруссии мог погибнуть при теракте в "Крокусе"

По предварительным данным, в числе погибших в результате теракта в "Крокусе" есть ещё один гражданин Белоруссии. Он работал охранником в концертном зале и перестал выходить на связь после трагедии.

"Посольство Беларуси владеет информацией о том, что в опубликованном МЧС России обновлённом списке погибших в результате теракта в Красногорске значится Вадим Александрович Кулик", — говорится в телеграм-канале Посольства Белоруссии в РФ.