Посольство: Ещё один гражданин Белоруссии мог погибнуть при теракте в "Крокусе"
Стихийный мемориал у "Крокуса". Обложка © Life.ru
По предварительным данным, в числе погибших в результате теракта в "Крокусе" есть ещё один гражданин Белоруссии. Он работал охранником в концертном зале и перестал выходить на связь после трагедии.
"Посольство Беларуси владеет информацией о том, что в опубликованном МЧС России обновлённом списке погибших в результате теракта в Красногорске значится Вадим Александрович Кулик", — говорится в телеграм-канале Посольства Белоруссии в РФ.
С утра субботы, 23 марта, диппредставительство находится на связи с его семьёй и коллегами. У родственников уже забрали пробы ДНК.
Это уже не первый погибший белорус от рук террористов. Ранее сообщалось о гибели гражданки республики 1978 года рождения. Кроме того, была установлена личность ещё одного иностранца, который получил ранение в результате трагедии. Речь идёт об Алиме Кошеварове.