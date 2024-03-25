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25 марта, 20:42

Посольство: Ещё один гражданин Белоруссии мог погибнуть при теракте в "Крокусе"

Стихийный мемориал у "Крокуса". Обложка © Life.ru

Стихийный мемориал у "Крокуса". Обложка © Life.ru

По предварительным данным, в числе погибших в результате теракта в "Крокусе" есть ещё один гражданин Белоруссии. Он работал охранником в концертном зале и перестал выходить на связь после трагедии.

"Посольство Беларуси владеет информацией о том, что в опубликованном МЧС России обновлённом списке погибших в результате теракта в Красногорске значится Вадим Александрович Кулик", — говорится в телеграм-канале Посольства Белоруссии в РФ.

С утра субботы, 23 марта, диппредставительство находится на связи с его семьёй и коллегами. У родственников уже забрали пробы ДНК.

Установлена личность пострадавшего в "Крокусе" гражданина Белоруссии
Установлена личность пострадавшего в "Крокусе" гражданина Белоруссии

Это уже не первый погибший белорус от рук террористов. Ранее сообщалось о гибели гражданки республики 1978 года рождения. Кроме того, была установлена личность ещё одного иностранца, который получил ранение в результате трагедии. Речь идёт об Алиме Кошеварове.

Николь Вербер
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