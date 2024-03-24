Установлена личность пострадавшего в "Крокусе" гражданина Белоруссии
Раненного при теракте в "Крокусе" гражданина Белоруссии зовут Алим Кошеваров
Установлена личность пострадавшего при теракте в концертном зале "Крокус сити холл" гражданина Белоруссии, его зовут Алим Кошеваров. Об этом сообщает белорусское агентство "БелТА" со ссылкой на посольство республики в Москве.
Согласно информации диппредставительства, пострадавший 1981 года рождения доставлен в реанимацию Боткинской больницы. Кошеваров находится на аппарате искусственной вентиляции лёгких. При этом информации о ещё одном гражданине Белоруссии, родственники которого обратились на горячую линию посольства, по-прежнему нет.
Напомним, 22 марта в здание Crocus City Hall, где должен был состояться концерт группы "Пикник", вошли вооружённые террористы и начали палить по всем присутствующим. Затем они облили зал бензином и подожгли. Следственный комитет России сообщил о 133 погибших. Задержаны 11 причастных к атаке, в том числе четверо непосредственных исполнителей. Их поймали недалеко от границы с Украиной, куда они планировали бежать. По данным МВД, все участники теракта — иностранные граждане. Глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил наградить тех, кто участвовал в спасении пострадавших.
ТАСС / Антон Новодерёжкин