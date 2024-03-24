Установлена личность пострадавшего в "Крокусе" гражданина Белоруссии

Установлена личность пострадавшего при теракте в концертном зале "Крокус сити холл" гражданина Белоруссии, его зовут Алим Кошеваров. Об этом сообщает белорусское агентство "БелТА" со ссылкой на посольство республики в Москве.

Согласно информации диппредставительства, пострадавший 1981 года рождения доставлен в реанимацию Боткинской больницы. Кошеваров находится на аппарате искусственной вентиляции лёгких. При этом информации о ещё одном гражданине Белоруссии, родственники которого обратились на горячую линию посольства, по-прежнему нет.